AKP’li belediyeler arasında billboard krizi

AKP'li Malatya Büyükşehir Belediyesi 2014 yılından sonra Yeşilyurt ilçesindeki bazı billboardların kendilerine geçtiğini belirterek AKP'li Yeşilyurt Belediyesi'nden billboardları kaldırmasını istedi. AKP'li Yeşilyurt Belediyesi’nin sözleşme olduğu gerekçesiyle bilboardları kaldırmaması sonrasında iki belediye arasında gerginlik yaşandı.

Büyükşehir belediyesi ekipleri pazar sabahı Yeşilyurt ilçesi sınırları içerisinde bulunan billboardları kaldırdı.

BELEDİYE KİRALADI

AKP'li belediyeler arasında çıkan billboard krizi hakkında konuşan Malatya Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Sözcüsü Günnur Tabel şunları söyledi:

* 2014 yılından sonra Yeşilyurt ilçesinde bulunan bazı billboardlar Malatya Büyükşehir Belediyesine geçmişti. Bu billboardlar geçen dönem Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinde bulunan Ahmet Çakır zamanında Yeşilyurt Belediyesine kiraya verilmiş.

* 31 Mart yerel seçimlerinde Selahattin Gürkan belediye başkanı olunca Yeşilyurt Belediyesi’ne “Bu billboardlar Malatya Büyükşehir Belediyesinin ukdesinde olan yerler bunları boşaltın” yazısı göndermiş.

ÖNCE SÜRE VERİLDİ

* Yeşilyurt Belediyesi'de nisan ayına kadar sözleşmemiz var deyince Nisan kadar bekletmişler. Nisan'dan büyükşehir belediyesi Yeşilyurt belediyesine tekrardan yazı göndermelerine rağmen Yeşilyurt belediyesi yine billboardları kaldırmamış.

* Malatya Büyükşehir Belediyesi'de mecburen Yeşilyurt'a giderek kendilerine ait olan billboardları kaldırmışlar. Karşılıklı olarak yapılan resmi yazışmalara rağmen Yeşilyurt Belediyesinin billboardları kaldırmamasından dolayı büyükşehir belediyesi de böyle bir karar almış.

* Kaldı ki birçok yere konulan billboardlar da artık çevre kirliliği yapmaya başlamıştı. Çevre komisyonunda bu görüntü kirliliğiyle ilgili de gerekli düzenlemeler yapılacak.