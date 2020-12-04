AKP’li belediyenin 6 milyon lira harcayarak yaptığı tesis çürüyor

Bursa’da AKP'li Kestel Belediyesi’nin 6 milyon TL harcayarak, 2014 yılında hizmete açtığı Kestel Sosyal Tesisleri çürümeye terk edildi.

Sosyal tesislerin kısa bir süre kullanıldıktan sonra atıl halde çürümeye terk edildiğini söyleyen CHP Kestel ilçe Başkanı Hatice Doğan, binanın ya sağlık destek ünitesi olarak kullanılmasını ya da pandemi nedeniyle mağdur olan ilçe esnafına tahsis edilmesini istedi.

“MİLYONLUK TESİS 6 BİN TL’YE KİRALANDI”

Kestel Belediyesi’nin öz kaynakları ile inşa edilerek, 4 bin 500 metrekare kapalı alandan oluşan sosyal tesisler içinde, hamam, sauna, yüzme havuzu, restoran, cafe ve düğünlerin yapıldığı mekanların olduğunu belirten Doğan, “Açıldığı günlerde büyük övgüyle söz edilen sosyal tesis işletilmek üzere aylık 6 bin lira gibi çok çok düşük bir bedelle Burfaş’a kiralandı. Kısa bir süre işletilen tesis ardından çürümeye terkedildi” dedi.

“TÜYÜ BİTMEMİŞ YETİMİN HAKKI YENDİ”

6 milyon liralık sosyal tesislerin BURFAŞ(Bursa Park, Bahçe, Sosyal ve Kültürel Hizmetler)’a peşkeş çekildiğininin altını çizen Doğan, “Bugün ilçede iş yeri kiralarının 10-20 bin lira olduğunu düşünürsek, o tesisin toplam 6 bin liraya kiralanması tam bir komedi. Kestel'in öz kaynaklarıyla yapılan tesis şu an gördüğünüz gibi çürümeye terk edilmiş, tüyü bitmemiş yetimin hakkı yenmiştir” şeklinde konuştu.

“PANDEMİ HASTANESİ'NE DÖNÜŞTÜRÜLSÜN”

Sosyal tesisin Kestel Devlet Hastanesi’ne verilmesinden yana olduklarını dile getiren Doğan, “Pandemi dönemi olduğundan dolayı, hastanede yoğun servisler ve normal servislerin hepsi dolu, burayı biran önce geçici de olsa pandemi hastanesine çevirebiliriz. Aldığımız haberlere göre, Bursa'da tüm hastanelerde yoğun bakım üniteleri dolu. Vakit kaybetmeden Sağlık Bakanlığının da desteği ile burada yoğun bakım üniteleri oluşturulabilir. Veya buranın alt katını otopark yaparak, içerideki dükkanları da yapıp zorda olan ilçe esnafımızı burada bir çatı altında toplayabiliriz. Hem esnafımız yüklü kira yüzünden biraz nefes alırken, diğer taraftan da meydandaki trafik keşmekeşliği az da olsa hafifler diye düşünüyoruz. Kısacası, burayı atıl durumdan kurtarın ki, bu tesis burada çürümesin” ifadelerini kullandı.