AKP’li belediyenin kredi çekip 7 milyon TL harcadığı aydınlatma direkleri çürümeye terk edildi

Bursa’da yıllık bütçesi sadece 8 milyon lira olan AKP’li Büyükorhan Belediyesi, İller Bankası'ndan kredi çekerek 7 milyon liraya aydınlatma direkleri yaptırdı. Faiziyle 300-350 bin liralık fatura borcu yüzünden elektrikler kesilince de sadece 3-4 ay kullanılabilen aydınlatma sistemini olduğu gibi çürümeye terk etti.

AYDINLATMA PROJESİ 2017'DE TAMAMLANDI AMA…

Büyükorhan Belediyesi, AKP'li Başkan Hasan Taş'ın görev döneminde şehir içi, şehir girişi, Yeniceköy ve Kınık mahallelerini de içine alan aydınlatma direkleri ihalesi açtı. İhale 2017'de gerçekleşirken şehir girişi ve mahallelerle ilgili işler 2017 sonunda şehir içindeki direkler de 2018 yılında dikildi.

Toplam 600 direk ve led lambanın kullanıldığı proje için o dönemki belediye yönetimi İller Bankası'ndan kredi kullandı. İhalesini Ankara merkezli Vadi İnşaat'ın aldığı proje alt taşeronlar Emo İnşaat ve Sevik Enerji tarafından tamamlandı ve kredi faizlerle birlikte toplam 7 milyon liraya mal oldu.

“BELEDİYENİN BÜTÇESİNDEN FAZLASINI BU PROJEYE YATIRDILAR”

CHP Bursa il Başkanı İsmet Karaca, ilçe ziyareti sırasında il yönetim kurulu üyeleri, CHP Büyükorhan İlçe Başkanı Mustafa Sevim ve Belediye Meclisi Üyesi Ahmet Kamaç ile ilçede incelemeler yaptı.

AKP’li Büyükorhan Belediyesi'nin bugünkü yıllık bütçesinin 8.2 milyon lira olduğunu hatırlatan Karaca, 2017'de bu proje için kullanılan kredili 7 milyon liralık kaynağın belediyenin o dönemdeki yıllık bütçesinden bile fazla olduğuna işaret etti.

“MİLYON HARCANMIŞ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ DÜŞÜNÜLMEMİŞ”

Karaca konuya ilişkin açıklamasında şöyle konuştu:

* Kimsenin aklına elektrik faturası gelmemiş mi, merak ediyoruz. Projeye kaç milyon lira para harcanıyor, sürdürülebilirliği hiç mi düşünülmemiş merak ediyoruz. Üstelik belediyenin kasasında para da yok. İller Bankası'ndan kredi çıkarmışlar bu proje için krediyle yapmışlar. İhale yapılmış, iş bitmiş. Bu projeden para kazananlar kimler ise kasayı doldurmuş.

* Sistem çalıştırılmış ama aradan 3-4 ay geçince elektrik faturaları ödenmediği için UEDAŞ gelmiş LED aydınlatma sisteminin elektriğini kesmiş. Belediye 1.5 yıldır elektrik faturalarını ödemiyor, UEDAŞ’da elektrik vermiyor. Direkler çürüyor. 2019'da yerel seçim oldu, bu projeye milyonları döken ama elektrik faturasını ödeyemeyen AKP'li belediye başkanı gitti, başka bir AKP'li belediye başkanı geldi.

* Faiziyle 300-350 bin lira dolayında elektrik faturaları hala ödenmiş değil. Sistem kapalı, direkler paslanmış durumda. Borç tamamen ödenip elektrik verilse bile bu sistemin yeniden çalışması için muhtemelen bakım-onarım masrafları doğacak.

“HALK TÜM BU YANLIŞLARIN FATURASINI İLK SEÇİMDE KESECEKTİR”

AKP'li belediyelerin savurganlık, israf, işbilmezlik örneği sergilediği projelerin AKP'nin yerel yönetim anlayışını da ortaya koyduğunu belirten Karaca, “Halkımız yapılan tüm bu yanlışların faturasını ilk seçimde kesecektir, yerel yönetimler yeniden ehil ve dürüst ellere geçecektir, kimsenin kaygısı olmasın” diye konuştu.

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