AKP’li belediyenin yol geçirmek istediği parkta nöbet eylemi

AKP'li Başakşehir Belediyesi'nin, Habitat ödüllü Bahçeşehir'deki 5 dönümlük Hayat Parkı'nın ortasından yol geçirmek için başlattığı çalışma tepki çekti.

CHP Başakşehir İlçe Örgütü ve semt sakinleri, etrafı paravanlarla çevrilen parkta sembolik çadır kurarak nöbet eylemi başlattı.

KARAR BELEDİYENİN ALEYHİNE ÇIKTI

CHP Başakşehir İlçe Başkanı Deniz Bakır, Bahçeşehir'de iki alışveriş merkezi arasında kalan ortak kullanım alanına belediyenin yaptığı 25-30 metrelik yol nedeniyle Başakşehir Belediyesi'ne hak sahipleri tarafından açılan kamulaştırılmasız el atma davasının kısa süre önce sonuçlandığını vurgulayarak, “Karar belediyenin aleyhine çıktı ve 23 milyon lira tazminata mahkum edildi. Belediye şimdi bu yolu kapattı. Yapacağı yeni yolu da etrafında alternatif yollar bulunmasına rağmen Hayat Parkı'nın ortasından geçirmeye karar verdi” dedi.

“AĞAÇ KESİLEREK YOL YAPILACAK”

Yaklaşık 5 dönümlük parkın çevresinin paravanlarla kapatılması üzerine harekete geçtiklerini belirten Bakır, parkın ortasından 6 metre genişliğinde yaklaşık 150 metre uzunluğunda yol geçirilmesinin planladığını söyledi.

Bakır “Yol yapmak bahane amaç yeşil alanı yok etmek. Bir düzine kadar ağaç kesilerek buraya yol yapılacak. Parka deprem toplanma alanı olarak ihtiyacımız var. Bu ülkenin kurucusu Atatürk Yalova'daki Yürüyen Köşk yapılırken çınar ağacının dalının kesilmemesi için binayı yürüttü, köşk de adını buradan aldı. Aynı çevre duyarlılığını bütün kamu yöneticileri göstermek zorunda” diye konuştu.