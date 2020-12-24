AKP’li Keçiören Belediyesi, lüks otomobile ‘zorlu coğrafi koşullar’ı gerekçe gösterdi

Ankara'nın AKP'li Keçiören Belediyesi, bütçeden alınamayacak nitelikteki milyonluk lüks makam aracını, belediye şirketi Gıda Tüketim Malları Üretim Pazarlama Şirketi üzerinden aldı. Şirket 2019 model Audi A-6 aracını belediyeye hibe etti. Sayıştay şirket aracılığıyla yapılan lüks araç alımını mevzuata aykırı buldu.

Keçiören Belediyesi ise lüks araç alınmasının gerekçesini “İlçedeki zorlu coğrafi koşullar nedeniyle bu aracın arazi şartlarında da kullanılabilecek olmasına” bağladı.

Merkez ilçe Keçiören, Ankara'nın göbeğinde bulunuyor. Sayıştay denetçileri raporlarında, “Alınan aracın motor hacminin 1968 cc olduğu ve yüzde 100 yabancı menşeli olduğu dikkate alındığında; Belediyelerin hibe dâhil her ne suretle olursa olsun yabancı menşeli binek veya station-wagon cinsi taşıt edinilemeyeceği hükmüne aykırıdır” dedi.