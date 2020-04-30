AKP’li üyelerden yardım ayrımcılığı: Kendi fakiriniz için AKP’den yardım istiyorsunuz

Ümraniye Belediyesi’nin AKP’li ve CHP’li meclis üyelerinin kendi arasında kurduğu WhatsApp grubuna, bazı AKP’li üyeler, salgın nedeniyle sıkıntı yaşayan vatandaşlara yapılacak yardım listesine CHP’lilerin verdiği isimlerin de eklenmesine ilişkin tepki çeken yorumlar yazdı.

”İBB YARDIM ETSİN, BİZ NİYE EDİYORUZ?”

Gruba yanlışlıkla yazılan ve çıkan tartışma üzerine silinen ayrımcı mesajlarda bazı AKP’li meclis üyeleri ”Büyükşehir yardım etsin. Biz niye yardım ediyoruz? Hem küfür ediyorlar hem de listeyi veriyorlar. Tabi bize yakışan eğer bizden talep ettilerse vermek eyvallah ama ben de başkana katılıyorum. İBB bunlarda değil mi neden o yardım etmiyor? Ayrıca 14 ilçe belediyeleri var.

Sizler her türlü hakareti, küfrü yalan yere ithamlara rağmen, sizlere oy veren ve sizlerin parti olarak gücünüzün yetmediği kendi fakirlerinize yine AK Parti olarak yardım istiyor. Buna minnettar olup Ümraniye Belediyesi ve başkanına teşekkür etmelisiniz” ifadelerini kullandı.

”BU SİYASET DEĞİL, DÜŞMANLIK”

Yorumlara tepki gösteren Ümraniye Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Filiz Öztürk Çelik yaptığı açıklamada ”Olağanüstü dönemlerden geçtiğimiz bu günlerde bir kısım AK Parti meclis üyesi Ümraniye Belediyesi tarafından yapılan yardımlar konusunda Ümraniyeli vatandaşlar arasında bir ayrıma giderek CHP meclis üyeleri tarafından bildirilen vatandaşlara yardım yapılmaması gerektiği yönünde görüş bildirmiştir. Üstelik bu ayrıştırmayı ‘her parti kendi fakirine yardım etsin’ söylemi ile de devam ettirmiştir” dedi.

Çelik, bu ifadelerin siyaset değil düpedüz düşmanlık olduğunu vurguladı.

”VERGİLER TOPLANIRKEN AYRIM YAPILMIYOR”

Siyasi arenada nezaketin çok önemli bir vasıf olduğuna dikkat çeken Çelik “CHP grubu olarak bu tip siyaseti, tükenmekte olan bir siyasal hareketin hezeyanları olarak yorumluyor ve üzülerek tarihe not ediyoruz.

Siyasette bu şekilde yaklaşımları, ayrıştırıcı dili, Ümraniye ortak paydasında buluşulamamasını yadırgıyor ve şiddetle kınıyoruz. Nasıl ki vergiler toplanırken parti ayrımı yapılmıyorsa hizmet üretirken de aynı anlayışla hareket edilmesi gerektiğini tekraren ifade ediyoruz” dedi.