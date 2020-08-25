AKP’li vekilin başkanlık koltuğuna oturması tepki çekti

AKP Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, Elazığ İl Genel Meclisi dün gerçekleşen olağanüstü toplantıya katılarak ‘başkanlık' koltuğuna oturmasına CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol tepki gösterdi.

AKP’li Demirbağ ise toplantıya başkanlık yapmadığını İl Genel Meclis üyelerinin sorun ve taleplerini dinlediğini kaydetti.

AKP'Lİ VEKİL TOPLANTIYI SOSYAL MEDYASINDA PAYLAŞTI

AKP'li Demirbağ ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Elazığ İl Genel Meclisinin olağanüstü toplantısına katılmak suretiyle il genel meclis başkanımız, il genel meclis üyelerimiz, özel idare genel sekreterimiz ve özel idare genel sekreter yardımcımız ile birlikte ilimiz ile ilgili konularda istişarelerde bulunduk” diye kaydetti.

“PARTİ DEVLETİNİN GÖSTERGESİ…”

Elazığ'da İl Genel Meclis Toplantısına katılan ve İl Genel Meclis Başkanının koltuğuna oturan AKP Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ'ın bu hareketine CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol tepki gösterdi.

Erol sosyal medya hesabından, “Elazığ’da AKP Milletvekili’nin İl Genel Meclisi toplantısına katılarak başkanlık etmesi, devlet geleneklerinin nasıl yok edilerek parti devletine dönüştüğünün göstergesidir. İçişleri ve kamuoyuna açıklama yapmalıdırlar” dedi.

“TOPLANTIYA BAŞKANLIK YAPMADIM MECLİS ÜYELERİNİN SORUNLARINI DİNLEDİM”

İl Genel Meclisi toplantısına misafir olarak katıldığını belirten Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, şunları söyledi:

* İl Genel Meclis toplantısında başkanlık etmedim gerçekleşen toplantıya misafir olarak katıldığım için oradaki arkadaşlarımız da misafir olmamdan dolayı meclis başkanlığı koltuğuna oturttular.

* Biliyorsunuz bir ilde muhtarlar, il genel meclis üyeleri ve milletvekilleri vardır. Bizde sonuç olarak buradaki arkadaşlarımızın abisi konumundayız buradaki toplantıya misafir olmamız hasabiyle meclis üyelerimiz saygı gereği beni meclis başkanı koltuğunda oturttular.

* Kaldı ki meclis toplantısına girdiğim de ise il genel meclis başkanımız İbrahim Şerbet Bey, “Elazığ Milletvekilimiz Zülfü Demirbağ meclisimizi ziyaret ettiler ben kendilerine teşekkür ediyorum sözü kendilerine bırakıyorum” diyerek sözü bana verdiler.

* Ben de il genel meclis üyelerimize kısa bir konuşma yapmam sonrasında meclis üyelerimizin soru ve ilçeleriyle ilgili talepleri oldu ve onları karşılıklı olarak istişarelerde bulunduk.

* Yapılan istişareler sonrasında biz toplantıdan ayrıldık ve programlarımız doğrultusunda diğer ilçelerimizi ziyaret ettik. Böyle bir durumun milletvekilinin meclisi yönetiyor diye algı yaratılmasını doğru bulmuyorum.