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AKP’li vekilin oğlundan skandal ‘Covid-19’ paylaşımı! Sözcü’ye konuştular

AKP Kayseri Milletvekili İsmail Tamer'in oğlu Namık Tamer, sosyal medyadan ‘Covit-19 test kiti ön siparişi alınır’ paylaşımı yaptı. Baba-oğul Tamer, SÖZCÜ’ye konuştu ve özür dilediler.

Veli TOPRAK
18:31 -
Haberler Gündem
AKP’li vekilin oğlundan skandal ‘Covid-19’ paylaşımı! Sözcü’ye konuştular

AKP Kayseri Milletvekili İsmail Tamer’in oğlu Namık Tamer, sosyal medyadan ‘Covid-19 test kiti ön siparişi alınır' paylaşımı yaparak bir skandala imza attı. Baba-oğul Tamer, SÖZCÜ'ye konuştu.

Namık Tamer, Whatsapp ‘durum' bölümünden “Covid-19 rapid test için ön sipariş alınır. Lütfen iletişime geçiniz” yazan bir ilaç fotoğrafı paylaştı. Skandala imza atan 25 yaşındaki Namık Tamer daha sonra özür diledi ve SÖZCÜ'ye şunları söyledi:

“Bu paylaşımı yanlışlıkla yaptım. Benim böyle bir ticaretim yok, beni tanıyanlar da bunu bilir. Bu konuda hiç bir alış-verişim olmadı. Böyle bir duruma sebebiyet verdiğim için herkesten özür diliyorum.”

BABA TAMER: ÇOK YANLIŞ!

Baba, AKP Kayseri Milletvekili İsmail Tamer de skandal paylaşıma tepki gösterdi. Yapılan paylaşımın yanlış olduğunu belirten Tamer, SÖZCÜ'ye şunları söyledi:

* Bu paylaşımdan son derece üzüntü duydum. Ülkemizin içinde bulunduğu pandemiden kurtulmak üzere herkes yek vücut mücadele ederken, oğlum tarafından gerçeklikle hiçbir ilgisi olmayan bir paylaşım yapılmış.

* Ben öncelikle bir hekimim ve covid-19 salgının ne denli tehlikeli ve ölümcül olduğunu biliyorum. Bu konuda bir tebessüme dahi yol açabilecek söylemde bulunulmasını tasvip etmem.

* Yanlış anlaşılmalara sebebiyet verecek söylemlerden kaçınılmalı. Aksi yönde hareket eden de kim olursa olsun kanunlar önünde sorumluluğunu üstlenmesi gerekir.

* Ne şahsımın ne oğlumun ne de Tamer ailesinden herhangi birinin test kitlerinin satışı, aracılığı konusunda hiçbir faaliyeti yoktur.

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Son güncelleme: 18:51 28.03.2020
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