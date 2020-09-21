AKP’nin ‘Saray gezili üyelik kampanyasına’ CHP’den yanıt

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın memleketi Rize’nin Çayeli İlçesi’nde AKP teşkilatı, üye sayısını artırmak için “Seninle daha güçlüyüz” sloganıyla kampanya başlatmış, kampanya ile ilçe halkı üye olmaya davet edilerek, “Üye olun külliyede 1 gün geçirme fırsatı yakalayın” diye de vaatte bulunmuştu. CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz ise, kendisine ait sosyal medya hesabından “Damping” başlığıyla AKP’nin vaadine cevap verdi.

“PARTİMİZE ÜYE OLANLARA ÖMÜR BOYU HUZUR”

AKP'nin külliye gezili üyelik kampanyasına yanıt veren Saltuk, “CHP Rize İl Başkanı olarak, partimize üye olacak her yurttaşımıza ömür boyu huzur, refah, bereket ve demokrasi dolu bir geleceği garanti ediyorum. Saray ziyaretine gelirsek; zaten CHP iktidarında o saray halka açılacak” ifadelerini kullandı.