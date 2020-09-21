Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

AKP’nin ‘Saray gezili üyelik kampanyasına’ CHP’den yanıt

Rize'nin Çayeli AKP İlçe Başkanlığı, üye sayısını artırmak için kampanya başlatarak, "Üye olun külliyede 1 gün geçirme fırsatını yakalayın" diye vaat vermişti. CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, sosyal medyadan külliye vaadine karşılık, partisine üye olan kişilere ömür boyu huzur, refah ve demokrasi dolu gelecek garantisi verdi.

İsmail AKDUMAN
10:52 -
Haberler Gündem
AKP’nin ‘Saray gezili üyelik kampanyasına’ CHP’den yanıt

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın memleketi Rize’nin Çayeli İlçesi’nde AKP teşkilatı, üye sayısını artırmak için “Seninle daha güçlüyüz” sloganıyla kampanya başlatmış,  kampanya ile ilçe halkı üye olmaya davet edilerek, “Üye olun külliyede 1 gün geçirme fırsatı yakalayın” diye de vaatte bulunmuştu. CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz ise, kendisine ait sosyal medya hesabından “Damping” başlığıyla AKP’nin vaadine cevap verdi.

“PARTİMİZE ÜYE OLANLARA ÖMÜR BOYU HUZUR”

AKP'nin külliye gezili üyelik kampanyasına yanıt veren Saltuk, “CHP Rize İl Başkanı olarak, partimize üye olacak her yurttaşımıza ömür boyu huzur, refah, bereket ve demokrasi dolu bir geleceği garanti ediyorum. Saray ziyaretine gelirsek; zaten CHP iktidarında o saray halka açılacak” ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERAKP'den ‘Külliyede 1 gün geçirme' vaadiyle üye kaydıAKP'den ‘Külliyede 1 gün geçirme' vaadiyle üye kaydı
AKP CHP Cumhurbaşkanı demokrasi Rize sosyal medya TAyyip Erdoğan
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more