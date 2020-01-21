Akşener bir partiliye kafa attı kahkahalar koptu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Antalya ziyaretinin ikinci gününde Demre ve Finike ilçelerini ziyaret etti. Akşener, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan’ın sosyal medya hesabından erken seçimle ilgili yaptığı paylaşımın hatırlatılması üzerine, “Lütfü Bey’in belki buna yönelik bir öngörüsü vardır. Benim öngörüm, acil bir seçim görmüyorum” dedi.

‘BENİ DE AĞLATACAKSIN ŞİMDİ’

Meral Akşener’in Demre’den sonra Finike ilçesine gitti. Akşener’i Finike Belediye Başkanı CHP’li Mustafa Geyikçi, İYİ Parti İlçe Başkanı Veli Göktepe, partililer ve vatandaşlar karşıladı.

Parti binasının balkonuna çıkan Akşener, vatandaşları selamlayarak, kısa bir konuşma yaptı. Akşener daha sonra Atatürk Caddesi’ne geçip, esnafı ziyaret etti.

“SANA KAFA ATARIM”

Burada vatandaşlarla bir süre sohbet eden İYİ Parti lideri Akşener’in bir partiliyle yaşadığı ilginç diyalog gülüşmelere neden oldu.

“Biz senin için 25 yıllık davamızı bırakıp geldik başkanım” diyen partiliye gülümseyerek “Bak şimdi sana kafa atarım, atayım mı?” demesi üzerine partilinin “Valla o zaman sevinirim” demesi üzerine Akşener partiliye gülerek hafifçe kafa attı. Bu anlar ise gülüşmelere neden oldu.

Akşener bir süre daha vatandaş ziyaretine devam etti.