Akşener, canlı yayında duygu dolu anlar yaşadı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Habertürk TV’de 20 Ocak 2020’den beri yaptığı ilçe ziyaretlerinden izlenimlerini aktarırken duygulandı.

Programın ilk bölümünde partisindeki tartışmalara ilişkin konuşan Akşener, “Bizi izleyen bütün seyircilerimizden özür diliyorum. Ben ilçelerimizi geziyorum. 20 Ocak 2020’den beri ilçe ilçe geziyorum. Zaten kırılgan, zayıf bir ekonominin üstüne pandemi geldi. İnsanlar aç. Onları konuşmamız gerekirken, bir eli yağda bir eli balda olanları, bana insanların söylediği gibi; hem itibar gören hem çok iyi imkanlara sahip kişilerin egolarını konuşmak çok ayıp geliyor bana” dedi.

“DÖNÜP GELDİĞİMDE AĞLIYORUM”

“Orada açlık varken, ben dönüp geldiğimde ağlıyorum” diye devam eden Akşener, ilçe ziyaretlerinde gördüklerini anlattı. Bir kadınla konuşmasını anlatan Akşener, “Çalışıyor musun? diye sordum. Part time çalışıyormuş bir yerde. Bin lira alıyormuş. Kocası çalışmıyormuş. ‘Geçiniyoruz Allah’a şükür’ diyor. ‘Çocuğum var’ diyor. ‘Haftada 50 gram et alıyorum’ diyor. O da çocuğu için. Bu şımarıklıklara hayır diyorum ben! Günahtır ya, günahtır!” sözlerini sarf ederken duygulandı.

Büyükşehir Belediyeleri aracılığıyla bu kişiyle daha sonra görüştüğünü belirten Akşener, “Bana telefon açtı. ‘Meral abla çok teşekkür ederim, oğluma mama aldım’ dedi” diye konuştu.

“OYLAMA YAPIP İŞTEN ÇIKARMIŞLAR”

Kütahya’da bir başka esnafla konuşmasını anlatan Akşener,

“Haftada kaç kere et alıyorsunuz?’ diye sordum. Bir kızdı bana, adam haklı. “Abla ne haftası, ne eti? Sen benimle dalga mı geçiyorsun?” dedi” diye kaydetti.

Balıkesir’de pandemi öncesinde kendisinden genç bir esnaf kadınla konuştuğunu söyleyen Akşener, “‘Biz bu hafta kendi aramızda oylama yapıp bir çocuğu işten çıkardık’ dedi. Evlat gibi olmuşlar, ‘sen çık’ diyememişler, kendi aralarında oylama yaptırmışlar, onu işten atmışlar” diye anlattı.

Akşener, “Pandemiyle beraber Giresun’dan başladı, Develi’de devam etti. İnsanlar sinir krizi geçiriyor. Aç insanlar…Siftah yapmayan esnaf dolu” diye ekledi.

“ANNELER EBA İÇİN BİLGİSAYAR İSTİYOR”

Bir kahve işletmecisiyle konuşmasını aktaran Akşener, “Kahve işleten birisi 47 yaşında, dertlerini anlatırken baygınlık geçirdim. Biz bunlarla ilgileniyoruz sonra. Eşi eğitim yapmış birisi, bu genç arkadaş ona yatırım yapmış ama kahve kapalı. Açlar. Kız gassal olmuş, geçici bir iş arayışında karın doyurmak için. Daha enterasan şeyler var” dedi.

Akşener, ilçe ziyaretlerinde kendisinden en çok istenen şeyi de belirtti. İYİ Parti lideri, “Hanımlar geliyor kulağıma eğilip bilgisayar istiyorlar. Bir televizyonla 3-4 çocuk varsa EBA mümkün değil” diyen Akşener, “3 ilçe geziyorum, bana ulaşabilen insan sayısından 22 ile 25 arası bilgisayar isteniyor. Sizi istismar için söylemiyorlar. Utana utana söylüyorlar. Gerisi şımarıklık. Biz milletimizin derdini dinlemeye, milletimizin sesi olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

İKTİDARA SESLENDİ: ALKIŞI SİZ ALIN AMA VATANDAŞ ACI ÇEKMESİN

Akşener, “Çözüm önerilerimizi sunuyoruz. ‘Ey ahali, ey iktidar, al bunu yap’ diyoruz. Vatandaşın acısını seyretmeyi doğru bulmuyoruz. Bunları öğrenip, o sesi dile getirip iktidara, ‘Sana yazsın bu iş, alkışı sen al ama vatandaş acı çekmesin’ diyoruz” ifadelerini kullandı.