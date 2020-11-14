Akşener: Damat gitti, dolar 1 liraya yakın düştü, ya toptan gitseler ne olur?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Bursa İl Başkanlığı tarafından düzenlenen yeni üye katılım töreninde konuştu. Akşener, Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığından istifa etmesinin ardından Türk Lirası'nın değer kazanmasıyla beraber Türkiye'nin borcunun da azaldığını dile getirdi.

“BÜTÜN ANKETLERDE YÜZDE 14-15 BANDINA YERLEŞTİK”

Yapılan bütün anketlerde yüzde 14-15 bandına çıktıklarını belirten Akşener, “Önümüzün de açık olduğuna dair bir kanaat var. Bu anketleri de biz para verip yaptırmıyoruz. Yapılan anketlerde durum böyle görünüyor. Bunu sağlayan; sözümüzün, özümüzün doğru olması” ifadelerini kullandı.

“1 LİRAYA YAKIN DOLAR, BİR KİŞİNİN ‘EYVALLAH'I İLE GİTTİ”

“Damat gitti. Bunu sağlayan İYİ Parti'dir” diyen Akşener, “Ben gidenin arkasından konuşmam, insanların suratına suratına söylerim ama bunu söylemeden edemeyeceğim: damat bakanın ayrılması; 1 liraya yakın dolar, bir kişinin ‘eyvallah'ı ile gitti. Ya toptan gitseler ne olur? Şimdi ekonomistlere sorayım: Cihan bey kaç olur? Lira ile eşitlenir diyor. İsmail hoca? 6 ayda 5 lira olur diyor” şeklinde konuştu.

“DOLAR 1 LİRA DÜŞÜNCE İŞ SAHİPLERİNİN BORÇLARI AZALMIŞ”

Hazine ve Maliye Bakanı'nın istifa etmesiyle doların yaklaşık 1 lira düştüğünün altını çizen Akşener, “İş sahipleri beni arıyor, ‘Çok teşekkür ederiz, Allah razı olsun'… 1 lira düşüşle, çok yüksek bir kar elde etmişler, yani o borç azalmış. Tabi Türkiye'nin de borcunda müthiş bir azalma var. Bütün bunları bir araya koyduğumuz zaman, bizim yaptığımız bu siyaset biçiminin milletimiz tarafından anlaşıldığını, onun için de ‘millet bizi çağırıyor' sloganının bir gerçeği karşıladığını sizlere söylemek durumundayım” açıklamasında bulundu.

“KIZ KARDEŞLERİMİN YANLARINDAYIM”

Bursa’nın Yenişehir ilçesi Kirazlıyayla köyünde Çinko-Bakır-Kurşun Zenginleştirme Tesisi ve atık barajı kurmak isteyen Meyra Madencilik şirketine karşı açılan ‘ÇED olumlu raporunun iptali’ davasında Bursa 1’inci İdare Mahkemesi’nin davanın reddine karar vermesi üzerine köylüler köy meydanında eylem yapmıştı.

Köylülere destek veren Akşener, “Kirazlı Yayla'daki kız kardeşlerimin, ablalarımın başta olmak üzere ortaya koydukları bu direnişi ve onların tabiata, doğaya, çevreye duydukları bu hassasiyeti çok sıkı takip ettiğimizi ve yanlarında olduğumuzu bir de buradan tekrarlamak isterim” dedi.

“KİRAZLI'NIN PEŞKEŞ ÇEKİLMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ”

“74 yaşındaki Pakize ablaya, 7 yaşındaki Kevser'e buradan en kalbi teşekkürlerimi, sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum” ifadelerini kullanan Akşener, “Buradan sayın Erdoğan'a sesleniyorum: İYİ Parti olarak biz maden meselesine karşı değiliz, madenciliğe karşı değiliz. Ama yine 5 müteahhidinizin karşılığı, dünyada çeşitli yerlerindeki ahbaplarınıza bu ülkenin tabiatının, Kirazlı Yayla'nın peşkeş çekilmesine de izin vermeyeceğiz. Bunun peşinde olacağız” diye konuştu.

“BİLİRKİŞİ RAPORUNA RAĞMEN DURDURULMUYOR”

Akşener, açıklamasına şu sözlerle devam etti:

“Çinko,-kurşun-bakır zenginleştirmesine yönelik bir tesis… Onun arıtmasının oluşturulduğu barajımtırak bir yerin oradaki çevreye, Avşar'ın dediği gibi; mala, davara verdiği zararı bilirkişi tescil ediyor ama Lübnanlı şirket yöneticileri belli ‘ağaları' ziyaret edince de bilirkişi raporuna rağmen bu durdurulmuyor.”