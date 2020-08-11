Akşener’den Erdoğan’ın çağrısına yanıt

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin Meral Akşener için kullandığı “eve dön” çağrısını değerlendirdiği konuşmasında “Sayın Bahçeli'nin Akşener'e daveti benim yadırgadığım bir davet değildir, en makul seviyede davettir. HDP ile, terör örgütleriyle el ele olmak milli ve yerli olduğunu düşündüğümüz İYİ Parti'ye hiç uygun düşmeyebilir.” ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan’ın bu sözleri İYİ Parti liderine ‘Cumhur İttifakı’na katılma çağrısı’ olarak değerlendirilmişti.

Yurt gezilerini sürdüren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Erdoğan’ın yaptığı açıklamalar hakkında düşüncelerini sorması üzerine şunları söyledi:

* Aslında iki partinin sayısal çoğunlukları var. Türkiye'nin içi ile ilgili oluşan herhangi bir soruna yönelik bize ihtiyaçları yok. Dış politika açısından hadiseye baktığımızda ise Millet İttifakı’nda yer alan hiçbir parti dış politikaya yönelik sorun olduğunda orada devletini, milletini yalnız bırakmadı.

* İkincisi bu çağrı Türkiye'nin taşınamaz hale gelmiş yüklerinin ve problemlerinin çözümü için ise o zaman 5 Mayıs 2018'den beri söylediğimiz bir şey var, uçacak, kaçacak dediğiniz tek partili Cumhurbaşkanlığı sistemi Türkiye'ye uygun değil dedik. Dolayısıyla haklı çıktık bu konuda.

* Buna karşılık önerimiz de iyileştirilmiş, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş. Parlamenter sistemin eksiğini, gediğini giderip 21. Yüzyılın taleplerine uygun bir sisteme geçmek. Bu konuda bizden yardım, destek isteniyorsa bunu en başından beri talep eden biziz, dolayısıyla elbette bu konuda destek verilir.

* Ama Sayın Erdoğan'ın buyurun biz iyileştirilmiş güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçelim siz bunda var mısınız sözüne istinaden öyle ise bu çağrı.

* Şayet bu çağrı siyasi bir taktik üzerine samimiyetten uzak ise biz, İYİ Parti olarak milletimizin çıkarlarına, menfaatlerine, değerlerine aykırı davranılmadığı süre içerisinde yola çıktığımız hiçbir insanı yolda bırakmadık.

“SAYIN ERDOĞAN MİLLİ VE YERLİ OLDUĞUMUZU TESLİM ETTİ”

Sayısal anlamda Cumhur İttifakı’nın İYİ Parti’ye ihtiyacı olmadığını belirten Meral Akşener, şunları kaydetti:

* Bu bir destek çağrısı, bunun birinci ayağı sayısal olarak bize ihtiyaçları yok. İkinci ayağı dış politika zaten hiç yalnız bırakılmadılar.

* Üçüncü ayağı ise bugün Türkiye'nin içinde bulunduğu demokrasinin ortadan kalkışı, hukukun üstünlüğünün ortadan kalkışı, adalet duygusunun zedelenmesi gibi, liyakatsizlik gibi ekonomik zorlukların arka planında bu tercihler var.

* Bu tercihler değiştirilecekse orada elbette ben biliyorum ki, CHP'de dahil olmak üzere muhalefette yer alan ben Millet İttifakı açısından konuşayım, iyileştirilmiş güçlendirilmiş sisteme geçişle ilgili destek vermeye hazır.

* Burada da bir sorunumuz yok. Tabii hangisi? Orada en önemli iki kelime var milli ve yerli olduğumuzu teslim etti Sayın Erdoğan. Şimdiye kadar hiç bana gayri yerli diyebilen olmamıştı.

* Bu dönem 5 yılda hepimiz gayri milli, gayri yerli olduk. Biz kendimizi biliyoruz milli, yerli, milliyetçi, kalkınmacı, demokrat bir siyasi partiyiz, dolayısıyla beş sene sonra anlaşılmış olması biz ancak memnun eder.

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