Akşener’den erken seçim açıklaması: Kılıçdaroğlu doğru yere ateş etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnafın sorunlarını kamuoyuna ve Meclis'e taşımak amacıyla Bolu'yu ziyaret etti. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı da makamında ziyaret eden Akşener, dolaştığı illerden izlenimlerini aktararak, “Seçim 2023'e kalmadan olacaktır” ifadelerini kullandı.

“MİLLETİN FERASETİ DEVREDE”

Salgın sürecinde ziyarete gittiği ilk şehrin Aksaray olduğunu anımsatan Akşener, şunları söyledi;

*AK Parti'nin yüksek oy aldığı yerlerden bahsediyorum. Vatandaşın elinden tutmamak; kayrıla kayrıla o 5 müteahhittin kayrılmasının neticesini Aksaray'da, Nevşehir'de Kırıkkale'de, Çorum'da, Giresun'da, Yozgat'ta, dün Kayseri'de nasıl şikayetlere sebep olduğunu, gerçekten esnafın yangın yerine döndüğünü, mutfakların yangın ötesine geçtiğini, annelerin ağlayarak bizlere gerçekten ağlayarak evde çocuğunun ya da çocuklarının 4 yıllık üniversite mezunu olup 2 yıldır, 1 yıldır, 3 yıldır evlerine gece oturup babalarının yüzlerine bakmamak için gündüz uyuduklarını ağlayarak anlatanlar oldu.

*Dün Kayseri'de öyle olaylarla karşılaştık ki, müthiş bir öfke oluşmuş. Dolayısıyla bu milletin feraseti devrede.

“SARAY'A TIKILDINIZ MI, PARALEL BİR EVRENDE YAŞARSINIZ”

Özcan'a seslenerek, “Keşke sizin gibi arkadaşlarımızın uzattığı elleri tutabilseler” diyen Akşener, şöyle devam etti:

*Ama bu kibir bakın nasıl bir tokat yedirecek hiç kimse tahmin bile edemeyecek. Biz de tahmin edemeyeceğiz sonuçlarını. İşte Saray böyle bir yer… Tıkıldınız mı Saray'a, paralel bir evrende yaşarsınız ve böyle bir durum olur.

*Şeytanlaştırarak, düşmanlaştırarak bir işlem yapılıyor. Bıktık biz bunlardan. Ben birey olarak bıktım. Olmayan şeylerin söylendiği, olmayan iftiraların yapıldığı, insanların onuruyla, gururuyla oynandığı her an, ‘bir iftirayla karşılaşabilir miyim?' korkusuyla yaşandığı bir ülkede hayat sürmez.

*Ve gördüğümüz gibi korku duvarı yıkılıyor. O duvar komple yıkıldığında sandıklar patlar. Geçmişte bunu yaşadık.

“ÜLKEMİZDE ‘SEÇİMLERE FISILDAYAN ADAM' BAHÇELİDİR”

Akşener, gündemdeki erken seçim tartışmalarına ilişkin de açıklamalarda bulundu. Akşener, Kılıçdaroğlu'nun, Bahçeli’ye çağrıda bulunarak şunları söyledi;

*Bu ülkenin kurtuluşu bir an önce seçime gitmektir. Bunu kime söylüyorum? Sayın Bahçeli'ye söylüyorum. Bu ülkeyi seviyorsan çık kardeşim yarın sabah de ki ‘Yeter artık'. Türkiye'yi seçime götür” dediğini anımsatarak, “Sayın Kılıçdaroğlu doğru yere ateş etti.

*Sınıf arkadaşı olan sayın Bahçeli. Biliyorsunuz ülkemizde ‘seçimlere fısıldayan adam' sayın Bahçeli'dir. O nedenle oradan yürüyor. Sayın Erdoğan'dan talep etmiyor, sayın Bahçeli'den talep ediyor. Bu çok doğru bir strateji ve taktik. Kendisini kutluyorum. Çünkü işin sahibiyle konuşuyor.

“SEÇMEN 5 MÜTEAHHİTTE PARA AKITILDIĞINI GÖRÜYOR”

“Bizim ülkemizde en fazla, en şiddetli bir şekilde, ‘seçim zamanında' diye bağırırsa iktidar mensupları, bilin ki çok hızlı seçime gidilir” ifadelerine yer veren Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü;

“Ama benim gördüğüm şu: Bolu, haksızlığa uğramış bir kent olduğunu Bolu'da yaşayanların anladığını; manevi değerler üzerinden ayrıştırmayla belki bugüne kadar oy almanın kolaylığını hissettiren seçmenin bugün, beş müteahhittin uzay hızıyla kalkındırıldığı ve pandemi döneminde bile onlara olukla para akıtıldığını görüyor. Dörtdivan'daki esnafımız görüyor.”

“SEÇİM 2023'E KALMADAN OLACAKTIR”

Esnaf ziyaretleri sırasında kendilerine gelen gerçekçi şikayetleri ve talepleri sosyal medyadan yayınladıklarını dile getiren Akşener, şu ifadeleri kullandı;

*Böyle bir sistemin yürümesi mümkün değil. 2023'e kadar dayanma gibi bir gayretleri olabilir elbette iktidarın ama 2023'e kadar bu beceriksiz ekonomik anlayışla, damat bakanın bu ‘engin' ekonomi bilgisiyle… Yani adam dolara bakmıyor, reklama bakıyor.

*Dolayısıyla Türkiye'nin bu iktidarı taşıyabilmesi mümkün değil. Onun için seçim 2023'e kalmadan olacaktır. Ama dediğim gibi ben sayın Kılıçdaroğlu'nu kutluyorum. Arkadaşını tanıyor tabi… Dolayısıyla ‘seçimlere fısıldayan adam'a ateş etti. İşin sahibine. Bakalım göreceğiz.

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