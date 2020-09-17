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Akşener’den TTB Başkanı Adıyaman’a destek telefonu

İYİ Parti lideri Meral Akşener, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin 'kapatılsın' diyerek hedefe koyduğu Türk Tabipleri Birliği'nin başkanı Sinan Adıyaman'ı aradı. TTB'ye ve tüm sağlık çalışanlarına teşekkür eden Akşener, salgınla ilgili bilgi alışverişinde bulundu.

Sozcu.com.tr
22:03 -
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Akşener’den TTB Başkanı Adıyaman’a destek telefonu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ‘kapatılsın’ çağrısında bulunduğu Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Sinan Adıyaman'ı telefonla arayarak destek mesajı verdi.

İYİ Parti’den yapılan açıklamada, Akşener’in TTB Başkanı'nın şahsında tüm sağlık çalışanlarına fedakarca mücadeleleri dolayısıyla teşekkür ettiği belirtildi.

Görüşmede salgınla ilgili gelişmeler ve sağlık çalışanlarının çalışma şartları ile ilgili talepler konusunda görüş alışverişinde bulunulduğu bildirildi.

NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından Türk Tabipleri Birliği’nin insan ve toplum sağlığı hakkında asılsız şaibe ve şüpheleri körüklediğini iddia ederek “Adında Türk bulunan Tabipleri Birliği derhal ve gecikmeksizin kapatılmalıdır. Yöneticileriyle ilgili adli işlem yapılmalıdır” çağrısında bulunmuştu. Bahçeli’nin açıklamasına Türk Tabipler Birliği üyelerinden, CHP ve İYİ Partili isimlerden tepki gelmişti.

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Son güncelleme: 22:09 17.09.2020
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