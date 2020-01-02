Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Ali Demir’e sahip çıkmayan kalmamış…

Ankara Başsavcılığı’nca, ÖSYM eski Başkanı Ali Demir hakkında FETÖ üyeliği iddiasıyla açılan dava, o dönem yaşanan sınav skandallarını da yeniden gündeme getirdi.

Asuman ARANCA
08:41 -
Haberler Gündem
Ali Demir’e sahip çıkmayan kalmamış…

İddianamede, 2010-2015 yılları arasında ÖSYM tarafından yapılan sınavların tamamının FETÖ tarafından çalındığı, bu organizasyonda yer alan personelin ise Demir döneminde göreve alındığı belirtildi.

18 yıl hapis cezası istenen Demir'in başkan olduğu dönemde, medyaya da yansıyan sınav skandalları ortaya çıktığında, aralarında Abdullah Gül'ün de olduğu dönemin AKP'li yetkilileri ise Demir'e sahip çıkmıştı.

DEMİR DÖNEMİNE VURGU

2010 yılı KPSS sorularının sızdırıldığı ortaya çıkınca istifa eden Ünal Yarımağan'ın yerine ÖSYM başkanlığına getirilen Demir döneminde, 1 milyonun üstünde öğrencinin katıldığı 2011 YGS'de şifre skandalı yaşandı, Matematik sorularının cevaplarının şifre yöntemiyle verildiği ortaya çıktı. Demir, “Şifre var kopya yok” açıklaması yaptı.

Dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de, Demir'i arayarak bilgi aldı ve “Başkandan aldığım bilgiler beni tatmin etti. Öğrencilerimizin güvenle kendilerini ikinci sınava hazırlamaları gerekir” dedi. Dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan da “ÖSYM'nin başındaki değerli bir bilim adamı, hataları olabilir. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır biz şeytan olamayız” dedi

Abdullah Gül AKP Ankara Bilim bilim adamı Cumhurbaşkanı dava FETÖ Gül istifa KPSS matematik ÖSYM sınav TAyyip Erdoğan YGS
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more