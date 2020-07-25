Ali Erbaş’ın sözlerine siyasilerden tepkiler gelmeye devam ediyor!

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın ifadelerine tepkiler gelmeye devam ediyor. CHP ve İYİ Parti'li siyasetçiler sosyal medya hesaplarından Erbaş'ı sert bir dille eleştirdiler.

“ATATÜRK'E LANET OKUMANIN BEDELİNİ ÖDEYECEKSİN”

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel Twitter hesabından şu tepkiyi gösterdi; “Atatürk’ün kurduğu Diyanet İşleri Başkanlığı’nın koltuğunda oturup, Atatürk’e lanet edemezsin!!! Kurucu liderlere hakareti alışkanlık haline getirenler, hakaret edenleri de koruyorlar. Ali Erbaş and olsun ki, o koltukta oturup Atatürk'e lanet okumanın bedelini ödeyeceksin.”

“BUNUN SİYASİ VE HUKUKİ SONUÇLARI OLUR”

İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan da Erbaş'a tepkisini şu sözlerle dile getirdi; “Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş bugün Atatürk'e lanet okuyarak, birilerine selam çakmış olabilir. Bundan büyük haz da almış olabilir. Ama unutulmamalı ki; gün gelir bunun siyasi ve hukuki sonuçları olur”

“BU HAKARETE SESSİZ KALANLARA TESSÜF EDERİM”

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray ise, Erbaş'ı istifa etmeye çağırarak, “Atatürk’e lânet okuyan FETÖ’cü Adil Öksüz’ün jüri hocasını unutana lânet olsun. İstifa istifa! Müslümanım milliyetçiyim deyip de, ezan sesini kıstırmayan bayrağımızı indirtmeyen Atatürk’e yapılan bu hakarete sessiz kalanlara da teessüf ederim” ifadelerini kullandı.