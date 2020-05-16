Alo 170’e 6.4 milyon çağrı geldi

Türkiye’de 11 Mart’ta ilk corona virüsü vakasının görülmesinin ardından, hayata geçirilen tedbirlerle iletişim merkezlerine gelen çağrı sayısında da artışlar meydana geldi.

Bu kapsamda vatandaşlardan, çalışma hayatına ilişkin sorularının iletildiği ALO 170’e yıl içerisinde toplam 9 milyon çağrı gelirken, çağrıların 6.4 milyonu 11 Mart’tan 15 Mayıs’a kadarki süreçte yapıldı. Kadın, çocuk, engelli ve sosyal hizmetler konularının sorulduğu ALO 183’e de 2020 yılında gelen 786.310 çağrıdan 582.750’sinin de aynı dönem içerisinde gerçekleştiği kaydedildi.

SOSYAL YARDIMLAR SORULDU

Vatandaşların süreç içerisinde tercih ettiği iletişim merkezlerinden bir diğeri de ALO 144 oldu. Sosyal yardımlar konusunda soruların cevaplandırıldığı ALO 144’e bu yıl içerisinde ulaşan 1.476.533 çağrıdan 637.255’i 11 Mart’tan 15 Mayıs’a kadarki dönemde gerçekleşti.

ELEKTRONİK ORTAMDAN DA ULAŞANLAR OLDU

Vatandaşlar sorularını elektronik ortamda da iletti. Bu yıl içerisinde Bakanlığa CİMER üzerinden 530 bin talep ulaşırken, bunlardan 463 bini 11 Mart’tan 15 Mayıs’a kadarki süreçte geldi. Yine, bu yıl e-Devlet kanalından gelen 1.330.559 talepten 1.265.51’si, Türkiye’deki ilk corona virüsü vakasından sonra yapıldı.