Ankara Barosu Başkanı: Sıra bize geldiyse bedel öderiz

Soruşturma sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın baroların seçim sisteminin değişmesi gerektiğini söylemesine aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir barolarının da bulunduğu 50 baro, ortak açıklama yayınlayarak söz konusu değişikliğin bir ”FETÖ projesi” olduğunu savunmuştu.

Ankara Barosu’nun yaptığı bu açıklama sonrasında inceleme başlatıldığını söyleyen Erinç Sağkan, inceleme ve soruşturmanın aslında aynı durumun devamı olduğunu belirtti.

”Sıra bize geldiyse bedel öderiz” diyen Sağkan, yine çok konuşulacak açıklamalarda bulundu…