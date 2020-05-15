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Ankara Barosu Başkanı: Sıra bize geldiyse bedel öderiz

Cuma hutbesinde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın ''Eşcinsellik, hastalıkları beraberinde getiriyor, nesli çürütüyor'' sözlerine karşı yaptıkları açıklama yüzünden hakkında soruşturma başlatılan Ankara Barosu'nun Başkanı Erinç Sağkan, Sözcü TV'den Turgut Erat'a konuştu.

12:04 -
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Soruşturma sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın baroların seçim sisteminin değişmesi gerektiğini söylemesine aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir barolarının da bulunduğu 50 baro, ortak açıklama yayınlayarak söz konusu değişikliğin bir ”FETÖ projesi” olduğunu savunmuştu.

Ankara Barosu’nun yaptığı bu açıklama sonrasında inceleme başlatıldığını söyleyen Erinç Sağkan, inceleme ve soruşturmanın aslında aynı durumun devamı olduğunu belirtti.

”Sıra bize geldiyse bedel öderiz” diyen Sağkan, yine çok konuşulacak açıklamalarda bulundu…

Son güncelleme: 12:11 15.05.2020
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