Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden karantinadakilere kahvaltı ve akşam yemeği

65 yaş üstü ve engelli vatandaşlar başta olmak üzere corona virüsü salgını nedeniyle işlerini kaybedenlere, sağlık çalışanlarına ve yardıma muhtaç vatandaşlara ücretsiz sıcak yemek dağıtımını sürdüren Büyükşehir Belediyesi şimdi de Covid-19 nedeniyle evlerinde karantinada olan vatandaşların 15 günlük kahvaltı ve akşam yemeklerini ücretsiz olarak karşılayacak.

“KAHVALTI VE 3 ÇEŞİT SICAK YEMEK ÜCRETSİZ OLARAK ULAŞTIRILIYOR”

“Başkent 153” ya da “0530 010 0750” numaralı telefonu arayan vatandaşlar için Büyükşehir Belediyesi BELPA Mutfağında hijyenik paketler halinde hazırlanan kahvaltı ve üç çeşit sıcak yemek ücretsiz olarak belediye araçlarıyla ulaştırılıyor.

“GIDA TEMİNİNDE ZORLANAN VATANDAŞLARIMIZIM 2 ÖĞÜN YEMEKLERİNİ KARŞILIYORUZ”

Konuya ilişkin dün sosyal medya hesabından açıklama yapan Yavaş, “Değerli hemşehrilerim, Covid-19 nedeniyle evde karantinada olan ve gıda temininde zorlanan tüm vatandaşlarımızın kahvaltı ve akşam yemeklerini karşılamaya başlıyoruz. İhtiyaç halinde ‘0530 010 07 50' numaralı hattımızdan bize ulaşabilirsiniz. Dayanışmayla iyileşeceğiz” dedi.

“GÜNLÜK 2 BİN HASTAMIZA YEMEK GÖNDERİYORUZ”

Karantina altındaki vatandaşlara yönelik yeni hizmet için yoğun talep aldıklarını belirten BELPA Genel Müdürü Ramazan Değerli ise şu ifadeleri kullandı:

“Daha önce 65 yaş üstü vatandaşlarımız ile engelli vatandaşlarımıza yemek hizmetine başlamıştık. Covid-19 salgınının günümüzdeki artışını göz önüne alarak hasta vatandaşlarımızın da yemek ihtiyaçlarını karşılamaya başladık. Kampanyaya yeni başlamış olmamıza rağmen şu anda günlük 2 bin hastamıza yemek gönderiyoruz. Bu sayının giderek artacağını düşünüyoruz. Bütün tedbirlerimizi aldık, çalışma programlarımız hazır. Hastalarımıza kahvaltı ve üç çeşit sıcak yemeklerini ulaştırıyoruz. Sahadayız, hastalarımızın yanındayız.”

“ACİL İHTİYAÇLARINIZI KARŞILAMAK İÇİN EKİPLERİMİZ HER AN HAZIR DURUMDA”

Sosyal medya hesabından bugün yeni bir duyuru yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, devam eden salgın süreci nedeniyle acil ihtiyaçları olan vatandaşların da bu ihtiyaçlarının karşılanacağını belirtti.

Yavaş, “Covid-19 tedbirleri gereğince alınan kararlar doğrultusunda eczane gibi acil ihtiyaçlarınızı karşılamak için ekiplerimiz her an hazır durumdadır. İhtiyaç halinde Başkent 153 hattımızdan bize ulaşabilirsiniz” açıklamasında bulundu.