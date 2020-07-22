Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden Özbekistan’a hijyen yardımı!

Ankara Büyükşehir Belediyesi, corona virüsü ile mücadele kapsamında kardeş ülkelere hijyen desteğini sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi, Kazakistan'dan sonra Özbekistan'a da dezenfektan ve maske desteğinde bulundu. Gelen talepler doğrultusunda Özbekistan'a 252 bin adet maske ve 5 bin litre el dezenfektanından oluşan hijyen paketleri gönderildi.

YAVAŞ: DAYANIŞMAYI SÜRDÜREREK BUGÜNLERİ AŞACAĞIZ

Türk Cumhuriyetleri ve Balkan ülkelerinden gelen yardım taleplerine kayıtsız kalmadıklarını ve ilk olarak salgının artış gösterdiği Kazakistan'a 20 bin maske ve 12 bin el dezenfektanını gönderdiklerini belirten Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Küresel ölçekte dayanışmayı sürdürerek bugünleri aşacağız” dedi.

COVID-19 nedeniyle zor günler geçiren kardeş ülkelere yardımların devam edeceğini vurgulayan Yavaş, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımla, “Özbekistan'a destek olmak için Özbekistan Büyükelçiliği aracılığıyla dezenfektan ve maske gönderdik. Dayanışma ile bu zor günleri atlatacağımızı biliyor, Özbek kardeşlerimize Ankara'mızdan selamlarımızı gönderiyorum” değerlendirmesinde bulundu.

TÜRK CUMHURİYETLERİNDEN SONRA BALKAN ÜLKELERİNE DE HİJYEN YARDIMI

Dış İlişkiler Daire Başkanı Ramazan Kabasakal, “Belediyemiz aracılığıyla Özbekistan'ın talebiyle maske ve dezenfektan yardımı yapıyoruz. Kardeş ülkelerimizde pandeminin artış göstermesi sebebiyle böyle bir yardım planlaması yaptık. Maske ve el dezenfektanlarını Özbekistan Büyükelçiliğinden gelen yetkililere teslim ettik. Gelen talepler doğrultusunda da yardımlarımıza devam edeceğiz” dedi.

SIRADA KIRGIZİSTAN, HIRVATİSTAN, BOSNA HERSEK VE KKTC VAR

Ankara Büyükşehir Belediyesi kısa süre içinde Kırgızistan, Hırvatistan ve Bosna Hersek başta olmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne de hijyen yardımlarını gönderecek.

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