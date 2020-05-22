Ankara’da 40 yıllık su boruları değişiyor

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, Ankara'nın ASBESTLİ içme suyu borularının değişimi için ilk adımı attı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın talimatı ile harekete geçen ASKİ Genel Müdürlüğü, Başkent'in 13 ilçesinde bulunan 220 kilometrelik asbestli boruların değişimi için ihaleye çıkma kararı aldı.

ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, halk sağlığı için ilk etapta önceliği durumu acil olan Polatlı ve Beypazarı ilçelerindeki asbestli boruların değişimine vereceklerini belirterek, “Hedefimiz bir yıl içinde il sınırlarımız altyapısında asbestli boru bırakmayıp tamamını değiştirmektir” diye konuştu.

40 YILLIK BORULAR DEĞİŞECEK

Ankara'nın ilçelerinde yaklaşık 40 yıldan bu yana kullanılan ancak insan ve çevre sağlığına zarar veren asbestli boruların değiştirilmesi için ASKİ Yönetim Kurulu tarafından acilen ihaleye çıkılması kararı alındı.

Karara ilişkin bilgi veren ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, tüm dünyada kanserojen olduğu için kullanımı yasaklanan asbestli içme suyu borularının değişiminin şart olduğunu söyledi.

Mevcut asbestli çimento boruların iptal edilerek kullanım dışı bırakılacağını ifade eden Öztürk, “Şebeke suyu hattı asbestli borulara paralel döşenecek olan ekonomik ömrü uzun, dayanıklı ve insan sağlığına zararsız polietilen borulardan olacak. Bu çalışmalar esnasında hatlar boyunca şebeke vanalarını da değiştireceğiz” şeklinde konuştu.

“TÜRKİYE'DE 2010'DA YASAKLANDI, ACİLEN DEĞİŞTİRİLMELİ”

ASKİ Genel Müdürlüğü kendi öz kaynaklarıyla hayata geçireceği proje için kısa süre içinde ihale takviminin duyurusunu da yapacak. Erdoğan Öztürk, asbestli boruların Türkiye'de 2010 yılından itibaren yasaklandığını ifade ederek, şunları söyledi:

* Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan ‘Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik' kapsamında 2010 yılından beri asbest liflerinin ve bu lifleri içeren karışımların, eşyaların imalatı, piyasaya arzı ve kullanımı yasaktır.

* Bu doğrultuda bakıldığında ne yazık ki hali hazırda kullanılmakta olan bu boruların mutlaka acilen değiştirilmesi gerekiyor. Çünkü hasara bağlı olarak kırılan ve çöken boruların patlama olasılığı, halk sağlığı açısından büyük tehdit yaratıyor.

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