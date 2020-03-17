Ankara’da Büyükşehir Belediyesi’ne ait iş yerlerinde kiralar iki ay ertelendi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın talimatıyla yeni tedbir kararları devreye sokuldu.

Yapılan açıklamada, Şefkat Evleri her gün dezenfeksiyon çalışma programına dahil edilirken, Başkent Tiyatroları’nın Mart ayı prömiyerleri ileri bir tarihe alındı.

Kalabalıkların oluşmasını engellemek ve virüsün yayılmasını önlemek amacıyla cenazesi olanların istekleri dahilinde cenazeleri vakit namazı beklenmeksizin kıldırılacağı açıklandı.

“TÜM BİRİMLER TEYAKKUZA GEÇTİ”

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Büyükşehir temizlik ekipleri; Metro ve otobüsler başta olmak üzere müzeler, sağlık kuruluşları, duruşma salonları, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları, huzurevleri, yaşlı bakım merkezleri, spor kulüpleri ile dolmuş ve taksilerde dezenfeksiyon çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğü belirtildi.

MANSUR YAVAŞ’TAN, İŞ YERLERİNE KİRA KOLAYLIĞI

Açıklamada ayrıca, mülkiyeti Büyükşehir’e ait iş yerlerinden kira alacaklarının iki ay süreyle ertelendiğini ifade edildi. Alınan kararla, ödeme güçlüğü çeken Büyükşehir Belediyesi ile bağlı şirket ve iştiraklerine ait iş yerlerine kira kolaylığı sağlandığı belirtildi.

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