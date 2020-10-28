Ankara’da icraya düşenler 12 katlı daireye sığmıyor

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, AKP Genel Merkezi yakınında bulunan Ankara İcra Mahkemesi'ne gitti. Vatandaşa bir dokundu, bin ah işitti. Tekin, “Son 3 yılda icralık olanların sayıları patladı. 2018'de 21 milyon olan icra dosyası, 2020'de 23 milyona ulaştı. Vatandaş, kredi kartı, tüketici kredisi ve esnaf borçları nedeniyle köşeye sıkışmış durumda. Bu borçlar pandemi bitene kadar dondurulmalı. İcra dairelerini geçici olarak kapatın” dedi.

‘GELİN HALLERİNİ GÖRÜN'

Ankara'nın Türkiye'deki icra mahkemelerinin merkezi durumunda olduğunu belirten Tekin iktidara şöyle seslendi: “Artık sözün bittiği yerdeyiz. Burası AKP Genel Merkezi'ne oldukça yakın, AKP'li siyasetçiler, milletvekilleri de gelip burada vatandaşın halini görsün. 12 katlı bina tıklım tıklım. Milyonlarca insan gece yastığa başını koyduğunda evim, arabam elimden gidecek mi endişesi içinde.” Tekin, vatandaşın geçim derdi nedeniyle artık borcunu ödeyemez noktaya geldiği hatırlattı. “İcra dosyaları sayısında büyük artış var. Sosyal patlamadan endişe ederim. Ekonomik buhran, işsizlik, yoksulluk diz boyu” diyen CHP'li Tekin şunları söyledi:

HER YER HACİZLİ ARAÇ DOLU

“Bir süre önce Ankara Adliyesi'nde bulunan ve icralık olan kişilere ait malların satıldığı mezat salonuna da gittim. Acı durumu orada da gördüm. Ankara'da bir günde 50-60 tane hacizli araç satılıyor. Vatandaş 20 bin lira araç kredisi almış, kredilerini ödeyemeyince karşısına faizi ile birlikte 50 bin lira borç çıkıyor. Sanayinin kalbi olan Marmara Bölgesi'nde kapanan dükkan ve firma sayısının haddi hesabı yok. Bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe alınanların sayısı da çığ gibi arttı. Her icra memuruna 10 bin dosya düşüyor.”

BİN LİRALIK KREDİ 12 BİN LİRA OLMUŞ

Gamze ve Yunus Esen (Kasiyer):

Bir alışveriş merkezinde asgari ücretle çalışıyoruz. Bin liralık borcumuz 7 bin 500 oldu. Şimdi ödeyemezsek borç katlanarak büyüyecek. Buradaki kalabalık inanılmaz boyutta.

H. İbrahim Koçak (TIR şoförü):

Annemin aldığı beyaz eşyalara kefil oldum, ödeyemedik, haciz de bana geldi. Aracımı da bağladılar. 3 bin liralık borç 5 bin lira olmuş. Eve ekmek götüremiyorum. Şaşırmış durumdayım.

Metin Sönmez (KATİP):

İcra dosyamı takibe geldim ama burası aşırı kalabalık. 12 katlı binada asansörler bile yetmiyor. Kapı önünde uzun süre kuyruk bekleniyor. 12 kat arasında köşe kapmaca oynuyoruz.

Şeker Bozkurt (Ev kadını):

Bu nasıl faiz? Bin liralık kredi kartı borcum 12 bin lira oldu. Eşimin işi yok. Oğlum askerden daha yeni geldi. Bu parayı nasıl ödeyeceğim Ödemedikçe de artıyor. Çaresiz durumdayım.