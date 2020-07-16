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Ankara’da kritik toplantı! Azerbaycan ve Nahçivan katıldı

Artan Ermenistan saldırganlığı sonrasında Azerbaycan'ın da karşılık vermesiyle bölgede yeni bir savaş çıkma ihtimali artış gösterdi. Gerilimin ardından Ankara'da yapılan çok önemli toplantıya Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Nahçivan Özerk Cumhuriyeti Ordu Komutanı Kerem Mustafayev ile Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı ve Hava Kuvvetleri Komutanı Ramiz Tahirov katıldı.

Sozcu.com.tr
22:15 -
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Ankara’da kritik toplantı! Azerbaycan ve Nahçivan katıldı

Kritik toplantıyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklama şu şekilde:

*Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Nahçivan Özerk Cumhuriyeti Ordu Komutanı Kerem Mustafayev ile Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı ve Hava Kuvvetleri Komutanı Ramiz Tahirov'u kabul etti.

*Görüşmede Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Bakan Yardımcısı Muhsin Dere de yer aldı.

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