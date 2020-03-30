Ankara’daki olayın bir benzeri İzmir’de yaşandı

Geçen hafta Dr. Güle Çınar’ın görev yaptığı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi’nde meslektaşlarını corona virüsü ile mücadeleye hazırlarken yaptığı kapalı devre konuşma ‘cımbızlanarak sosyal medyada paylaşılınca kıyamet koptu.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk, söz konusu konuşmanın bilgiye dayalı olmadığını söylerken, Başhekimlik de sert bir açıklama ile Dr. Güle Çınar hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Ve Güle Çınar uğradığı baskı sonrası özür dilemek zorunda bırakılmıştı.

Konuşmanın görüntülere yansıyan kısmında şu ifadeler yer almıştı:

“Kendinizi nasıl güvende hissedecekseniz öyle davranın ama malzemeleri çok dikkatli kullanmamız lazım çünkü görünüşe göre kötü başladık ve nasıl gideceğini bilmiyoruz. İtalya olmamayı umut ediyoruz. Aslında baya bir kontrollü gidiliyordu ama Umre işi mahvetti. Artık binlerle konuşabilirz vaka sayısını. Binleri bulmaya başladı çünkü vakalar. Söylendiği gibi öyle yüzlerde falan değiliz artık. İstanbul çok fena, Ankara da fena başladı. Doğuda da var. Van’da da var. Kayseri’de var. Yurtdışından gelenler var. Önce kendimizi koruyacağız. Servislerde çalışacak olanlar için söylüyorum onların N95 tipi maske takmasına gerek yok ancak ne zaman ki hastaya aspirasyon gerekir o zaman…”

O DOKTOR DA ÖZÜR DİLEDİ

Ankara’dan sonra benzer bir olay da İzmir’de yaşandı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Pandemi Servisi Sorumlusu Doç. Dr. Yusuf Savran, geçen günlerde YouTube hesabından paylaştığı videoda, ”Vaka ve ölü sayımız İtalya’dan ileride. Türkiye bu işin ciddiyetinin farkında değil. Lütfen evde kalın” demişti.

Savran’ın bu açıklamalarından sonra Dokuz Eylül Üniversitesi’nden açıklama geldi. Açıklamada, ”Vatandaşlarımızı uyarmak amacıyla kaygı ve korkusunu farklı bir üslupla aktaran hocamızın bu konuda yanlış anlaşıldığını ve kendisinin de üzgün olduğunu buradan paylaşmak istiyoruz” denildi.

YENİ BİR VİDEO PAYLAŞTI

Doç. Dr. Savran da YouTube hesabından pqylaştığı videoda özür dileyerek şu açıklamayı yaptı: ”İtalya örneği yanlış anlaşılmıştır. Bizler sorumlu hekimler olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Eğer yaptığım açıklamalar paniğe neden olduysa devlet büyüklerimden ve halkımdan özür dilerim.”