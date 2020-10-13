Ankara’nın yeni metrosunu İBB yapacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), başkent Ankara'da metro hattı uzatma çalışmasının projesini yapacak. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) 11 Ağustos'ta düzenlediği ve 6 firmanın teklif verdiği “Ankaray (A1) Dikimevi-Natoyolu Raylı Sistem Uzatma Hattı Uygulama Projesi” ihalesini, İBB iştiraki Metro İstanbul kazandı.

İMZALAR ATILDI

İhalenin sonuçlanmasının ardından gerçekleştirilen imza törenine Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş ile Metro İstanbul AŞ Genel Müdürü Özgür Soy katıldı. İBB'nin 32 yıllık raylı sistem işletme deneyimi olduğunu bildiklerini belirten Mansur Yavaş, “Proje çalışmasını 8 aydan daha kısa sürede bitireceğinizi biliyor ve bekliyoruz. Ankara'ya ve İstanbul'a hayırlı olsun. Bu metroyu kendi dönemimizde bitirmek istiyoruz” dedi.

“TÜRK MÜHENDİSLERE GÜVENİN”

Özgür Soy da Başkan Ekrem İmamoğlu'nun Ankara Büyükşehir Belediyesi ile işbirliğinden büyük memnuniyet duyduğunu ve devam etmesini dilediğini ifade ederek, “Biz 32 yıllık işletmeci ve 22 yıllık proje deneyimcisi olarak, 154,25 kilometre hat, 158 istasyon ve 844 aracıyla günde 2,5 milyonun üzerinde yolcu taşıyoruz. Türk mühendislere güvenin. Hattın sadece yolculuk boyutunu değil, işletmeye maksimum ve sürdürülebilir fayda sağlaması açısından da ele alıyoruz” dedi.

ANKARAY MAMAK'A UZUYOR

AŞTİ ve Dikimevi arasında 11 istasyonu bulunan 8,5 kilometrelik Ankaray A1 Hattı'na yapılacak olan uzatma projesi kapsamında; 8 istasyondan oluşan 7,4 kilometrelik A2 Dikimevi-Nato Yolu Hattı inşa edilecek. M2 Kızılay-Çayyolu Metro Hattı ile de entegre olan hat, Mamak'tan şehrin merkezine ulaşımı kolaylaştıracak.