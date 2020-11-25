Ankara’ya yürümek isteyen Ermenek maden işçileri gözaltına alındı

Karaman’ın Ermenek ilçesinde çalıştıkları maden ocağında maaş ve tazminatlarını alamadıkları için eylem başlatan madencilerin mücadelesi sürüyor.

Karaman Valiliği tarafından kendilerine verilen sözlerin tutulmadığı gerekçesiyle bugün Ermenek'ten, Ankara'ya yürümek isteyen maden işçilerine polis ve Jandarma müdahale etti. Jandarma ve polisin sert müdahalesi sonucu birçok işçi yaralandı.

“20’YE YAKIN ARKADAŞIMIZ GÖZALTINA ALINDI”

Yaşananları SÖZCÜ'ye anlatan Bağımsız Maden İş Genel Başkanı Tahir Çetin, şunları söyledi: “Bu gün eylemimizin 87'inci gününeyiz. 16 Kasım tarihinde bize sorunlarımızın çözüleceği sözü verildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Karaman Valiliği'ne sorunlarımızın çözülmesine ilişkin talimat verdi. Ama Karaman Valiliği bize verilen sözleri hala yerine getirmedi. İşçilerin maaş ve tazminatını ödemeyen maden sahipleri müzakere masasına oturmadı. Biz de bu yüzden bugün tekrar Ankara'ya yürümek istedik. Polis ve jandarmanın sert müdahalesi sonucu benimle birlikte birçok arkadaşımız yaralandı. Şu an benle birlikte 20'ye yakın arkadaşımız da gözaltına alındı. Bu gözaltılar bizi yıldıramayacak. Haklarımız ödenene kadar mücadelemize devam edeceğiz”

ANKARA’YA YÜRÜMEK İSTEYEN MADENCİLERE JANDARMA MÜDAHALE ETMİŞTİ

Ermenekli maden işçileri, 12 Ekim tarihinde de Ankara’ya yürümek istemiş ve jandarma engeli ile karşılaşmıştı. Jandarmanın sert müdahalesi sonucu 3 maden işçisi yaralanırken, 1 maden işçisi de gözaltına alınmıştı. Yaşanan gelişmelerin ardından işçilerin yetkililer ile görüşmesi sonucu sorunlarının çözüleceği sözü verilmişti.

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