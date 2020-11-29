‘Annem cezayı duyarsa beni evlatlıktan reddeder’

Bursa’da polis ekipleri Şehreküstü Meydanı’nda saat 23.00 sıralarında durdurdukları 17 yaşındaki iki gençten kimlik istedi. Müzik çaldıklarını ve vaktin nasıl geçtiğini anlamadığını söyleyen metroya binmek istediklerini, görevliler almayınca yürüyerek gitmeye çalıştıklarını söylediler.

Üzerlerinde kimlik de olmayan 17 yaşındaki A.B. ve Y.İ.A. isimli iki genç için Çocuk Bürosu’ndan ekip çağrıldı. Bu esnada polisler gençlere 3 bin 186 lira para cezası uygulanacağını söyledi. Y.İ.A, “Annem bu cezayı duyunca beni evlatlıktan reddeder. Nereye gideceğimi bilmiyorum. Herhalde yurda giderim” dedi. Çocuk Büro ekipleri, gençleri kimlik sorgulaması ve daha sonra ailelerine teslim etmek üzere polis merkezine götürdü. (İHA)