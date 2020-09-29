Antalya Valiliği’nden fırtına uyarısı!

Açıklama şu şekilde:

* Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğümüzden alınan bilgide; Yapılan son değerlendirmelere göre; Rüzgarın bugün öğle saatlerinden itibaren Antalya’nın batı ilçelerinde (Kaş, Elmalı, Korkuteli ve Döşemealtı) güneybatıdan (Lodos) fırtına (62-74 km/sa) ve yer yer kısa süreli kuvvetli fırtına (75-88 km/sa) şeklinde esmesi beklenmektedir.Meydana gelebilecek muhtemel olumsuzluklara (çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi) karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.