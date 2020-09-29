Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Antalya Valiliği’nden fırtına uyarısı!

Antalya Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda meteorolojik uyarı yapıldı.

13:40 -
Haberler Gündem
Antalya Valiliği’nden fırtına uyarısı!

Açıklama şu şekilde:

* Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğümüzden alınan bilgide; Yapılan son değerlendirmelere göre; Rüzgarın bugün öğle saatlerinden itibaren Antalya’nın batı ilçelerinde (Kaş, Elmalı, Korkuteli ve Döşemealtı) güneybatıdan (Lodos) fırtına (62-74 km/sa) ve yer yer kısa süreli kuvvetli fırtına (75-88 km/sa) şeklinde esmesi beklenmektedir.Meydana gelebilecek muhtemel olumsuzluklara (çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi) karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

İLGİLİ HABERİstanbul'u dolu vurdu! Cevizden büyük...İstanbul'u dolu vurdu! Cevizden büyük...
Antalya istanbul Meteoroloji sosyal medya
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more