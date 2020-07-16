Antalyalı kadınların ürettiği “corona kilimi” müzayedede satılacak

Antalya’da yönetim kurulu başkanlığını Mukadder Kavas’ın yaptığı Sanatın Ustalarının Üretim Ticaret ve İşletme Kooperatifi üyesi 12 kadının, corona virüsü tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında, evlerinde ürettikleri kilimler Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve eşi Ümran Uysal’ın destekleriyle bir sosyal sorumluluk projesine katkı sağlayacak.

Kadınlar, evlerinde geleneksel dikiş tekniklerinden saçaklama tekniğini kullanarak sanatsal bir kilim dikti. Evlerinde parça kumaşları, giyilmeyen kıyafetleri değerlendiren kadınlar, kenarı 40 santimetre olan karelerden 48 farklı parça dikti. Her biri 6 kat farklı kumaşla eşlenen ve desenlenen kareler sokağa çıkma yasaklarının esnetilmesiyle birleştirildi ve ortaya kilim veya yatak örtüsü olarak kullanılabilecek 8 metrekarelik çalışma çıktı.

MÜZAYEDEDE SATIŞA SUNULACAK

Son desenlemelerini Ümit Uysal ve eşi Ümran Uysal'ın yapacağı çalışma, 23 Temmuz’da saat 17.30’da Aydın Kanza Sergi Salonu’nda yapılacak müzayedede satışa çıkartılacak. Otistik Çocuklarımız Sanatla Mutlu Olsun başlığıyla gerçekleştirilecek müzayedede elde edilecek gelir, Antalya Otistik Bireyler Spor Kulübü Derneği’ne bağışlanacak.