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Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?

Asgari ücrete yapılacak zam Asgari Ücret Tespit Komisyonu karar verecek. Komisyon, ilk toplantısını 4 Aralık tarihinde gerçekleştirildi. Daha üç toplantı yapılacak ve asgari ücret zammı belli olacak.

Güncellenme: 10:21, 09/12/2020
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Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?

Bakanlık yetkilileri, işveren ve işçi temsilcilerinin katıldığı Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı 15 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek. Üçüncü toplantı da 22 Aralık tarihinde yapılacak.

İlk üç toplantıdan karar çıkmaması halinde dördüncü ve son toplantı yine bakanlık ev sahipliğinde yapılacak ve 2021 yılı asgari ücret zam oranı belli olacak.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Merkez Bankası, 2020 yılı enflasyon tahminini yüzde 12.1 olarak revize etti. Eğer bu orana göre artış yapılırsa, brüt asgari ücret 3 bin 299 lira 10 kuruş, net 2 bin 605 lira 98 kuruş olacak.

Bu yıl asgari ücret brüt 2 bin 943 lira, net ise 2 bin 324 lira olarak ödeniyor.

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