“Askıda ekmekten önce ‘israfa son’ kampanyası başlatın”

Tanal, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin başlattığı askıda ekmek kampanyasına da göndermede bulunarak, “Askıda ekmek uygulamasından önce ‘israfa son' kampanyası başlatın. Kurumlardaki israfın haddi hesabı yok” dedi.

“ÇOCUKLAR UZAKTAN EĞİTİM İÇİN TELEVİZYON BULAMIYORLAR”

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, TBMM binasındaki israfa çektiği video ile tepki gösterdi. Meclis'teki binanın bir katındaki gezerek, kısık sesle çalışan televizyonları gösteren Tanal, “Meclisin 4. katı. Gördüğünüz televizyon sürekli böyle açık. Bunu burada dinleyen kimse de yok. Çocuklar uzaktan eğitim ile ilgili televizyon bulamıyorlar. Elektrikleri yok eğitim yapabilsinler. Ama Meclis'teki bu israfı görüyorsunuz” ifadelerini kullandı.

“KURUMLARDAKİ İSRAFIN HADDİ HESABI YOK”

Tanal, çektiği videoyu, “Meclis'te katlarda onlarca dev ekran televizyon, sesi kısık vaziyette sürekli açık tutuluyor. İzleyen yok. Aynı görüntüler tekrarlanıp duruyor. Yazıktır, israftır. Askıda ekmek uygulamasından önce ‘israfa son' kampanyası başlatın. Kurumlardaki israfın haddi hesabı yok” notu ile sosyal medya hesabından paylaştı.

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