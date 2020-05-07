Askıda Fatura uygulaması ile 41 bin 883 ailenin faturası ödendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) corona virüsü salgını nedeniyle ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşlar için 4 Mayıs’ta Askıda Fatura uygulaması başlatmıştı.

Bu uygulama kapsamında İBB tarafından ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen aileler, kurumun internet sitesine giriş yaparak Askıda Fatura uygulamasına tıklamış ve İSKİ ile İGDAŞ’a ait su ve doğal gaz faturalarının bilgisini girmişti.

41 BİN 460 AİLENİN FATURASI ÖDENDİ

İBB Sözcüsü Murat Ongun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada uygulamanın ödeme sistemine yurt dışı kaynaklı bir fiber saldırı gerçekleştiğini duyurdu.

Ongun, kampanyaya dair son verileri de paylaştı. Buna göre Toplam ödenen fatura 41 bin 883 olurken toplam ödenen miktar 5 milyon 27 bin 92 liraya yükseldi.

ONGUN’UN PAYLAŞIMI:



”YENİ BİR ADIM”

İmamoğlu, Askıda Fatura uygulamasını şöyle tanıtmıştı:

* İstanbul’da, hayatını günlük gelirle kazanan milyonlarca insan, neredeyse 2 aydır çalışamıyor.

* Evlerine ekmek getiremiyorlar. Hayat, her geçen gün zorlaşıyor.

* Bu tablo, bize dayanışmayı daha da güçlendirmemiz gerektiğini gösteriyor.

* İBB olarak, her gün on binlerce aileye gıda yardımı, alışveriş kartı yardımı ve nakdi destek vermeye devam ediyoruz. Ancak hayat sadece bununla sınırlı değil.

* Vatandaşların gelir kaybı nedeniyle ödenemeyen faturaları da var.

* Pandemi süreci nedeniyle İstanbul’da 3 ay boyunca su faturası ödemeleri ertelendi.

* Ancak 3 ay sonra bu faturalar, mevcut faturalarla birlikte ödenecek.

* Yani birikmiş bir borç olarak, ihtiyaç sahiplerini zorlayacak.

* Doğal gazda ise yasal olarak fatura ertelemesi ne yazık ki yapılamadı.

* İBB olarak, bu zor günlerde ihtiyaç sahibi ailelerle dayanışmayı artırmak adına, yeni bir adım daha atıyoruz.

* Bu süreçte çok sayıda vatandaşımız dayanışma duygusuyla bizimle iletişime geçiyor ve ekonomik olarak zor durumda olan vatandaşlarımıza destekte bulunmak istediğini paylaşıyor.

* ‘Ben ne yapabilirim?’ diye soruyorlar.

* Şimdi aylık faturalarını ödemekte zorlanan ihtiyaç sahipleriyle, bu ihtiyaçları onlar adına gidermek isteyen hayırsever vatandaşlarımızı bir araya getiriyoruz

ASKIDA FATURA UYGULAMASI NEDİR?

İBB’nin yaşama geçirdiği Askıda Fatura uygulaması, bu zor günlerde ihtiyaç sahibi aileler ile hayırseverleri buluşturmayı hedefliyor.

https://askidafatura.ibb.gov.tr adresinden erişilebilen sisteme, İBB tarafından onaylanmış ihtiyaç sahibi aileler, ödeme güçlüğü çektikleri faturalarını bırakıyor.

Yine aynı adresten erişebilen herkes de bu sisteme bırakılmış faturalardan istediklerini ödeyerek dayanışmaya katkı veriyor.

Böylece veren elin alan eli görmediği bir dayanışma geliştiriliyor ve ihtiyaç sahibi alileler bir ölçüde rahatlatılmış oluyor.

KİMLER ASKIYA FATURA BIRAKABİLİR?

Askıya sadece İBB tarafından sosyal yardım talebi onaylanmış kişiler fatura bırakabiliyor.

Daha öncesinde sosyal yardım talebinde bulunmamış kişiler ise https://sosinc.ibb.gov.tr adresinden talepte bulunarak bu süreci başlatabiliyor.

İBB sosyal yardım incelemelerini oldukça hızlı sonuçlandırarak ihtiyaç sahiplerini onaylıyor.

Askıya eklenecek faturaların, ihtiyaç sahibi olduğu onaylanmış kişilere ait olması gerekiyor.

KİMLER ASKIDAN FATURA ALABİLİR?

Bütçesi el veren herkes aynı sistem üzerinden fatura alarak bir ihtiyaç sahibi ile dayanışma gösterebilir.