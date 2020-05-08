Atatürk Havalimanı tartışması sürüyor

İstanbul Atatürk Havalimanı üzerinde yapımı devam eden Yeşilköy Hastanesi ile ilgili tartışmalar sürüyor.

SÖZCÜ, hastane yapılırken havalimanında bulunan üç pistten ikisinin tahrip edildiği ve kullanılamaz hale geldiğini haberleştirmişti. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) tarafından yapılan açıklamada ise hastanenin uçuşları engellemeyeceği savunulmuştu.

Sivil Havacılık Eski Genel Müdür Yardımcısı Oktay Erdağı, Atatürk Havalimanı üzerinde yapımı devam eden Yeşilköy Hastanesi, tahrip edilen pistler ve DHMİ'nin açıklaması üzerine SÖZCÜ'nün sorularını yanıtladı.

Erdağı, havalimanlarına, hastane, okul gibi toplum yaşam merkezlerinin yapılmasının dünyada örneği olmadığını, bunun hem uçuşlara hem de bu toplu yaşam merkezlerine olumsuz etkileri olacağını belirtti ve “Açık açık söyleyin, ‘biz bu havalimanını kapatacağız’ deyin” dedi.

ATATÜRK HAVALİMANI'NIN KAPATILMASI…

Atatürk Havalimanı'nda tahrip edilen pistlerle ilgili konuşan Erdağı, pistlerin her birinin bugünkü değerinin arazi ve kamulaştırma hariç 2 milyar TL olduğunu, bu pistlerin ekonomi, turizm ve savunma için önemli pistler olduğunu, bunlar göz önüne alındığında bu pistlerin neden kırıldığını, bu hastanenin kalıcı olarak neden bunların üstüne yapıldığını kendisinin de anlamlandıramadığını söyledi.

Erdağı, DHMİ tarafından yapılan açıklamadan ise İstanbul Havalimanı yapılırken, Atatürk Havalimanı'nın kapatılmasının planlandığı anlamını çıkardığını söyledi.

İSTANBUL HAVALİMANI PLANI!

Erdağı'na göre gerek İstanbul Havalimanı'ndaki pistlerin konumu, gerekse de İstanbul Havalimanı'nın hava sahasının düzenlenmesi bu planın bir parçası.

Öte yandan Erdağı, DHMİ ile yapımcı firma arasında yapılan sözleşmeyle de İstanbul Avrupa yakasında, yolcu taşımacılığına yönelik sadece bir havalimanı olacağının taahhüt edildiğinin altını çizdi.

İKİ ÖNEMLİ SEBEP

Uzman Erdağı'ya göre; Atatürk Havalimanı'nın bugün yolcu taşımacılığında kullanılmamasının önemli iki sebebi var. Birincisi İstanbul Havalimanı'nın pistlerinin yanlış planlanması ikincisi de bu sözleşme ile Avrupa Yakası'nda tek bir havalimanı olacağının hükme bağlanması.

HASTANE UÇUŞLARI, UÇUŞLAR HASTANEYİ ETKİLEYECEK

Erdağı, DHMİ'nin hastanenin uçuşları olumsuz yönde etkilemeyeceğine dair açıklamasına ise sert sözlerle tepki gösterdi.

Dünyanın hiçbir yerinde havalimanı yakınına hastane yapılmadığını söyleyen Erdağı, yetkililere uçuşlar sırasında oluşacak gürültü ve sarsıntıların hesaplanıp hesaplanmadığını sordu ve “Doktorlar megafonla mı konuşacaklar? Belki camlar titreyecek, belki serumlar düşecek, bunlar hesaplandı mı?” dedi.

BEN YAPARIM DEMEKLE OLMAZ

Erdağı, havalimanında bulunan bir hastane için uzmanlardan görüş alınıp alınmadığını, bilimsel çalışmaların yapılıp yapılmadığını da sorgularken, bu işin “Ben yaparım” diyerek yapılamayacağını, bunun için birçok bilimsel çalışma yapılması gerektiğini söyledi.

Oktay Erdağı, hastanenin havalimanındaki pisti de etkileyeceğini şu sözlerle anlattı:

* Ben bir uzman olarak söylüyorum, o hastane, 05 pistindeki, dünyanın en modern seyrüsefer cihazlarına etkisi olacaktır. Bir yandan da DHMİ diyor ki ‘Hayır, olmayacaktır.' Lafla olmaz ki, belgeyi göster. Yaptın mı Flycheck'ini, sanal ortamda yaptın mı bir çalışma, yok.

* Öte yandan hastane, okul, bunlar toplu yaşam merkezleridir. Dünyadaki kazaların yüzde 90'ı inişte veya kalkışta yapılır. Bu nedenle uçakların iniş kalkış sahaları yakınında toplu yaşam merkezlerine izin verilmez. Bunları biz değil, uluslararası kurallar söylüyor.

SEYRÜSEFER CİHAZLARI

Erdağı'nın hastanenin hizmete geçmesiyle birlikte zarar göreceğini belirttiği seyrüsefer cihazları ise havalimanlarında yaşamsal önem taşıyor. Bu cihazlar, uçaktan gelen sinyalleri algılayarak, uçağın gidiş dönüş mesafesini anlık olarak tespit edebiliyor.