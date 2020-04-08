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Atatürk Havalimanı’nda salgın hastanesi çalışmaları başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın corona virüsü ile mücadele için hastane yapılacağını açıklamasının ardından Atatürk Havalimanı'nda hareketlilik başladı. İş makineleri Atatürk Havalimanı apronunda çalışmaya başladı.

15:36 -
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bakanlar Kurulu toplantısının ardından korona virüs ile mücadele için İstanbul’da Sancaktepe ve Atatürk Havalimanı’nda iki adet bin yataklı hastane yapılacağını açıklamıştı. Erdoğan’ın açıklamalarının ardından bugün Atatürk Havalimanı çevresine hareketlilik başladı.

Sabah saatlerinde Yeşilköy’de bulunan Devlet Hava Meydanları İşletmesi’ne ait arazide çalışmaya başlayan iş makineleri, daha sonra Atatürk Havalimanı apronuna alınmaya başladı. Havacılık Müzesi yakınında açılan kapıdan Atatürk Havalimanı apronuna giriş yapan iş makineleri çalışmalara başladı.  (DHA-İHA)

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Son güncelleme: 16:00 08.04.2020
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