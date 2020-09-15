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Atatürk’e hakaret eden meclis üyesi AKP sıralarında görüntülendi

Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde AKP Grup Başkan vekilliği yaptığı dönemde 10 Kasım'da Atatürk, ardından da MHP'ye hakaret eden meclis üyesi Hasan Uzunlar'ın partisinden geçen ay ihraç edildiği açıklanmıştı. Ancak bağımsız statüsünde olan Uzunlar'ın son yapılan meclis toplantısında yine AKP sıralarında yer alması dikkat çekti. Bu duruma diğer parti meclis üyeleri de tepkisiz kaldı.

İsmail AKDUMAN / Samsun
10:18 -
Haberler Gündem
Atatürk’e hakaret eden meclis üyesi AKP sıralarında görüntülendi

Hasan Uzunlar, belediye meclisinde AKP Grup Başkanvekilliği yaparken geçen yıl 10 Kasım’da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e ardından da MHP’lilere hakaret etmişti.

Uzunlar, hakkında partisi kınama cezası verip, grup başkan vekilliğini de elinden almıştı.

Ardından ADD’nin şikayeti üzerine 10 ay hapis cezasına çarptırılan Uzunlar, MHP’den ve vatandaşlardan gelen tepkiler üzerine geçen ay partisinden ihraç edilmişti.

FOTO: SÖZCÜ / Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi’nde AKP Grup Başkan Vekili olan Hasan Uzunlar, Atatürk’e ve MHP’ye hakaret etmişti…

İHRAÇ EDİLDİ AMA AKP SIRALARINDA GÖRÜNTÜLENDİ

AKP’li Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde yapılan Eylül ayı son toplantısında Hasan Uzunlar’ın bağımsız olmasına rağmen AKP grubunun sıralarında oturdu.

İhraç edilmeden önce ön sırada oturan Uzunlar’ın sadece 2 sıra arkaya gittiği görüldü.

FOTO: SÖZCÜ

GÖREVLERİNE DEVAM EDİYOR

AKP’den ihraç edildikten sonra bağımsız meclis üyesi statüsüne düşen Hasan Uzunlar’ın, belediyeye ait SAMULAŞ’ın yönetim kurulunda belediyenin hissesi olan Gıda Organize Sanayi Bölgesi’nin müfettiş heyetindeki görevi ve İl Emcümen üyeliği  devam ediyor.

FOTO: SÖZCÜ

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Son güncelleme: 10:30 15.09.2020
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