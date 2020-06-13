Atatürk’ün Zonguldak’a çıktığı iskeleyi söküyorlar

Her yıl 26 Ağustos tarihinde de Atatürk'ün Zonguldak'a gelişi bu iskelede düzenlenen törenlerle kutlanıyordu. Ancak tarihi iskele şimdi “Sahil Projesi'' kapsamında Belediye tarafından sökülecek.

CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, TBMM Başkanlığına bir önerge verdi ve “Cumhuriyet'in ilk kenti olan Zonguldak'tan Atatürk'ün izleri planlı ve sistematik bir şekilde silinmeye çalışılıyor'' dedi.

Zonguldak Valilik binasının dış cephesindeki Atatürk portresi ve “Gençliğe Hitabe”nin de onarım bahanesi ile kaldırıldığını hatırlatan Demirtaş, “Her yıl 26 Ağustos'ta denize çelenk bırakılarak, Atatürk'ün Zonguldak'a gelişi törenlerle kutlandığı bu iskelenin sökülmesi, büyük öndere ve Zonguldak'ın tarihi mirasına saygısızlıktır'' dedi.

Her yıl anma töreni yapılıyor

Ulu Önder Atatürk'ün 89 yıl önce Zonguldak'a ayak bastığı tarihi iskele ‘'Sahil Projesi'' kapsamında sökülecek. Her yıl 26 Ağustos'ta Atamız için bu iskeleden denize çelenk atılıp, anma töreni yapılıyor. Tarihi iskelenin yok edilmek istenmesi tepkilere yol açtı.