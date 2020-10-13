AVBİS nedir, nasıl kullanılır?

AVBİS avcılık yapan kişileri ve dernekleri kontrol altında tutmayı amaçlıyor. Plansız ve denetimsiz yürütülen avcılık faaliyetleri, avlanma yapılacak alanlara zarar veriyor. Çünkü her avlanma alanının kapasitesi bulunuyor. Bu kapasitenin üzerinde avlanma yapılan yerlerde popülasyon zedeleniyor. Ülkemizdeki birçok avlağın zamanla elverişsiz hale geldiğini göre Orman ve Su işleri Bakanlığı AVBİS uygulaması ile buna çözüm bulmak istiyor.

AVBİS sisteminde ‘Avcı Girişi’ ve ‘Dernek Girişi’ olmak üzere iki giriş yer alıyor. Bu nedenle Avcılık ile meşgul olanlar bu sistemden faydalanabilecek. Sistem avlakların belirlenmesinde ve nesli tehlikede olan avlakları koruma amacı da taşıyor.

AVBİS SİSTEMİNE GİRİŞ EKRANI

AVBİS NASIL KULLANILIR?

Sistem üzerinde sadece avlanması yasal olan hayvanlar bulunuyor. Sitede bireysel avlananlar ile av derneklerinin ayrı giriş butonu bulunuyor. Avcılık belgesi olan herkes bu sistemden yararlanabiliyor. Bireysel avcılar AVBİS avcı girişi, dernekler ise “Dernek girişi” butonunu kullanıyor. İşlemler esnasında kimlik numarası ve avcılık pul numarası gerekiyor. Tüm avlak alanları ve mevcut doluluklarına sadece bu sistem üzerinden ulaşılıyor.

AVBİS KOT ALMA NASIL YAPILIR?



AVBİS kota alma işlemini yapmayan avcılar, bazen avlaklara giremiyor, girdiklerinin tespiti halinde ise idari cezaya çarptırılıyor. Bu nedenle avlanmak istediğiniz yerde rezervasyon oluşturmak gerekiyor. Kota almak için Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün sitesine giriliyor. Site üzerinde AVBİS bölümüne tıklanıyor ve burada ekrana giriş butonları çıkıyor.

Bireysel avlanacaklar, AVBİS Avcı Girişi butonunu kullanıyor. Kimlik ve pul bilgileri girildikten sonra ülkedeki tüm avlak alanlar listeleniyor. Avlanma planlanan tarih ile il seçimi yapıldıktan sonra ildeki tüm avlaklar görüntüleniyor. Eğer avlak alanda boşluk varsa AVBİS kota alma işlemine geçilebiliyor. Avlak alan ile av hayvanı seçilip işlem tamamlanıyor.