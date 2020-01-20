Avrupa Parlamentosu’ndan İmamoğlu’na ziyaret!

Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Nacho Sanchez Amor, Ekim 2019’da yapılan atamayla Türkiye Daimi Raportörü oldu. Sanchez, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na tebrik ziyaretinde bulundu.

İmamoğlu, AP’nin sosyal demokrat üyelerinden Amor’u, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile birlikte Saraçhane’deki makam odasında ağırladı.

Amor’a ziyaretinden dolayı teşekkür eden İmamoğlu, “Umuyorum Türkiye – AB ilişkilerinde çok daha olgun ve çok daha faydalı ve ilişkili birbirini anlayabilen içerikte yerel yönetimlerinizdeki katkının en üst düzeyde olduğu dönem olduğu içindiriz” dedi.

“ASIL İŞ YEREL YÖNETİMLERE DÜŞECEK”

İmamoğlu şunları ifade etti;

* O bakımdan bizim, bu başarı birlikteliğini yaşayabilmek için, özellikle AB’deki yerel yöneticilerle, belediye başkanlarıyla, gerekli bağlantınız için herkesle çok verimli, sıcak bir ilişki kurmak çabası içerisinde olmak istediğimizi bilmenizi isterim.

* Bizimle bağ kurmak isteyen kim varsa AB bünyesinde, kapımızın açık olduğunu da size duyurmak isterim. Kaldı ki uluslararası ilişkilerde bence, önümüzdeki yıllar ya da bu yüzyıl, yerel yöneticilerin sesinin daha çok çıktığı, hatta yerel yönetimlerin aralarında, toplumlar arası ilişkide daha iyi olgunlaştırabilecek, hatta tanımlayabilecek güçte olacaklarını ön görüyorum. Asıl iş, gerçekten yerel yönetimlere düşecek.

“KÖPRÜ OLUŞTURMAMIZ GEREKİYOR”

İstanbul’un Asya’nın giriş kapısı olduğunu belirten Amor da şunları söyledi;

* Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Sizi, 2 kez tebrik ederim. Çünkü 2 kez seçim kazandınız. Bu süreç, ülkeniz için yeni politik açılım süreci geliyor. Siz de kararmedik biçimde politik bir figür haline geldi.

* Yerel yönetimler ve yöneticilerle iş birliği yapıp, Avrupa ve şehirler arasında bir köprü oluşturmamız gerekir. O yüzden sizi ziyaret ettik.