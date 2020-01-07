Avustralya yangınının nedeni ne? NASA’nın çektiği iddia edilen Avustralya fotoğrafı gerçek mi?

Eylül ayından beri süren ve en az 25 kişi hayatını kaybettiği Avustralya yangınında ülke genelinde 19.8 milyon dönüm arazi küle dönerken yüzbinlerce hayvanın da öldüğü tahmin ediliyor. Geçtiğimiz günlerde Başbakan Scott Morrison, yangınlardan etkilenen bölgelere ve yangınzedelere destek için daha önce sözü verilen milyonlarca dolara ilaveten 1.4 milyar dolarlık ek kaynak ayrılacağını söyledi. Dünya gündeminin ilk sıralarında yer alan büyük yangının ne merak ediliyor? Peki Avustralya yangını neden söndürülemiyor?

AVUSTRALYA YANGININ NEDENİ NE?

Avustralya’da yangının sebebi olarak yüksek derecedeki sıcak hava ve aylardır süren kuraklık olarak gösteriliyor. Otları tutuşturan yangınlar, gökgürültülü fırtınaların oluşmasına, bu da şimşeklerin meydana gelmesine ve daha fazla yangının ortaya çıkmasına neden oluyor. Avustralya’da yangınların bu kadar büyümesi ve kontrol altına alınamamasında yazların daha sıcak ve kuru geçmesinin etkisi var.

NASA’NIN ÇEKTİĞİ İDDİA EDİLEN AVUSTRALYA FOTOĞRAFI GERÇEK Mİ?

Tüm dünyada yangına dair en çok paylaşılan fotoğrafların başında NASA’nın çektiği iddia edilen fotoğraf geliyor. Ancak iddia doğru değil. Görsel, Avustralya'da çıkan yangınlara dair bir aylık NASA uydu verilerinin derlenip üç boyutlu görselleştirilmesi ile elde edilmiş. Yani yangının anlık görüntüsünü göstermiyor.

Görsel, fotoğrafçılık ve yaratıcı görüntüleme konusunda uzman bir görüntü yapımcısı olan Anthony Hearsey'e ait. Yaratıcısı Hearsey, görseli Instagram ve Facebook hesabından paylaşırken, nasıl oluşturulduğu ile ilgili detayları da anlattı.

AVUSTRALYA YANGINI NEDEN SÖNDÜRÜLEMİYOR?

Avustralya yangınının söndürülememesinin başlıca nedeni olarak yayılma hızı olarak gösteriliyor. Kuru bitkiler ve ağaçların geniş alanlara yayıldığı Avustralya’da bitkilerin kolay tutuşması, yangınların daha kolay yayılmasına neden oluyor. Böylece yangınların söndürülmesi normalden çok daha zor hale geliyor.