Ayasofya’nın açılması seçmeni etkilemedi

Avrasya Araştırma Şirketi, ‘Siyasi gündem' anketinin sonuçlarını açıkladı. Anket, 25-29 Temmuz arasında 2 bin 460 kişinin katılımıyla yapıldı. Ayasofya'nın ibadete açıldığı 24 Temmuz'dan sonra yapılan ankete katılanlara, “Ayasofya'nın vakit ve cuma namazlarına tamamen açık hale getirilmesi siyasi tercihinizi etkiledi mi?” diye soruldu.

Ankete katılanların yüzde 0.2'si bu soruya “Evet, Cumhur İttifakı'na oy vermeye karar verdim” yanıtını verdi. Yüzde 0.1 ise “Evet, muhalefete oy vermeye karar verdim” dedi. Yüzde 99.7 ise “Etkilemedi” şeklinde konuştu.

Vatandaşa, “Erdoğan'ı başarılı buluyor musunuz?” diye soruldu. Yüzde 28.9 “Evet”, yüzde 40.2 “Hayır”, yüzde 30.9 “Ne başarılı, ne başarısız” yanıtını verdi. “Erdoğan cumhurbaşkanı adayı olursa oy veririm” diyenlerin oranı 38.9, “Vermem” diyenlerin oranı 46.8 oldu. Yüzde 14.3 ‘kararsız' olduğunu söyledi.

İŞTE PARTİLERİN OYU

“Bugün seçim olursa hangi partiye oy verirsiniz” sorusunun yanıtları şu şekilde oldu: Yüzde 35 AKP, yüzde 28.4 CHP, yüzde 12.4 İYİ Parti, yüzde 11.7 HDP, yüzde 7.4 MHP, Gelecek Partisi 2.3, DEVA Partisi 2.2.

HALKIN ASIL GÜNDEMİ EKONOMİ VE İŞSİZLİK

Ankete katılanlara, “Sizce Türkiye'nin en büyük problemi nedir” diye de soruldu. Katılımcıların yüzde 72.3'ü en büyük problem olarak ekonomiyi, yüzde 64.5'i ise işsizliği gösterdi. Ekonomi ve işsizliği; yüzde 29.9'la enflasyon/pahalılık, yüzde 25.5'le adaletsizlik/hukuksuzluk, yüzde 12.1'le güvenlik, yüzde 11'le eğitim takip etti.

Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, sonuçları “Her üç kişiden ikisi için en büyük sorun işsizlik. Adalet sorunu genelde yüzde 11'lerde çıkardı. İlk defa bu seviyede çıktı” sözleriyle değerlendirdi.