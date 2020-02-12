AYM’den son dakika kararı: 6 siyasi parti hakkında suç duyurusu

Anayasa Mahkemesi mali denetimlerde uygunsuzluk tespit ettiği 6 siyasi parti hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Milliyetçi Türkiye Partisi, Genç Anadolu Partisi, Doğru Yol Partisi, As Parti, Türkiye Ekonomi ve Kalkınma Partisi ile Yenilikçi ve Değişim Partisi’nin, bir yıl boyunca hiç harcama yapmadıkları, edindikleri mallara ilişkin bilgi vermedikleri ve hiç bir kayıt ya da belgelerinin olmadığı anlaşıldı.

Anayasa Mahkemesi tarafından yapılan incelemede, hesap verebilir şekilde kayıt, belge ve düzenin oluşturulmaması nedenleriyle bu partiler hakkında yasal işlem yapılması için, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması kararlaştırıldı.

Türkiye Ekonomi ve Kalkınma Partisi ile Yenilikçi ve Değişim Partisi sorumluları hakkında da, mali denetim kapsamında istenen belgeleri vermedikleri ve edinilen malların, menkul kıymetlerin ve her türlü hakların değerleriyle edinim tarihlerini ve şekillerini gösteren listeyi göndermedikleri gerekçesiyle de Başsavcılığa suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.