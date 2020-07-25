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Aytuğ Atıcı: Tek bir delege kalsa da konuşacağım

Annkara'da yapılan 37. Olağan Kurultayı'nda CHP Genel Başkalığına aday olan Aytuğ Atıcı delegelere seslendi. Atıcı konuşmasında kurultay salonundan ayrılan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.

15:40 -
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Aytuğ Atıcı: Tek bir delege kalsa da konuşacağım

CHP'nin 37. Olağan Kurultayı bugün ve yarın Ankara Bilkent Odeon Gösteri ve Kültür Merkezi’nde “İktidar kurultayı” başlığı altında gerçekleştiriliyor.

kurultayda delegelere hitap eden  Genel Başkan adayı Aytuğ Atıcı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kurultay salonu terk etmesini eleştirerek şunları kaydetti:

* 76 il gezdim. Partililerle tek tek konuştum. Ben genel başkan olduğumda söz veriyorum salondan ayrılmayacağım, hepinizi dinleyip not alacağım. ‘Salon boş Aytuğ bey konuşacak mısınız?’ diye soruyorlar. ‘Tek bir delege kalsa da konuşacağım’ dedim

* Seçmenimiz iktidar için her yol mubahtır demiyor. Ne diyor CHP seçmeni, demokrasiyi laikliği yıkmak isteyenlerle işbirliği yapma diyor. Seçmenimiz öz gücünle mücadele et, ona buna yaslanma diyor. Seçmenimiz ‘Ey CHP başkası olma kendin ol, böyle çok daha güzelsin’ diyor.

Atıcı aday olmasının iki nedeni olduğunu, matematiksel nedenin CHP'in oyunu bir türlü artıramaması, ideolojik nedenin ise CHP'nin ideolojik olarak savrulmasını engellemek olduğunu söyledi.

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