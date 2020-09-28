Azerbaycan’da ne oldu? Azerbaycan Ermenistan çatışmalarında son durum

Çıkan çatışmalar sonucunda Ermenistan ülkede seferberlik ilanında bulundu. Ayrıca Azerbaycan da ülkede sıkıyönetim ilan edildiğini duyurdu. Azerbaycan'da Bakü dahil 6 ilde 21.00 ile 06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başladı.

Dağlık Karabağ yönetiminin yaptığı açıklamaya göre; Azerbaycan ile gerçekleşen çatışmalarda 16 asker öldü ve 100 askerin ise yaralandığı belirtildi.

Azerbaycan tarafından yapılan açıklamada ise; Ermenistan tarafında gerçekleştirilen top atışının Kaşaltı köyünde bir eve isabet ettiği ve aynı aileden 5 kişi hayatını kaybettiği duyuruldu.

NELER YAŞANDI?

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan’ın bir saldırı düzenlediğini, saldırı sonucu çok sayıda sivilin yaralandığını ve yaşamını yitirdiğini duyurdu. Azerbaycan’ın saldırıya karşılık vermesiyle Ermenistan ve Dağlık Karabağ, sıkıyönetim ve seferberlik ilan etti. Yaşanan bu gelişmenin ardından Azerbaycan Meclisi de ‘savaş hali’ ilan etti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan silahlı kuvvetlerine karşı savaş faaliyetlerini ve sivil halkın güvenliğini sağlamak amacıyla cephe hattı boyunca karşı saldırı kararı alındığını duyurdu

“30 YILDIR SÜREN İŞGAL SON BULACAK”

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Dağlık Karabağ bölgesinde 30 yıldır süren işgalin son bulacağını açıkladı. Aliyev; “Ermenistan'ın başlattığı bu saldırıların planlı olduğunu düşünüyorum. Karşı saldırının sonucu olarak işgal altındaki bir dizi Azeri yerleşim yeri özgürleştirildi. Başarılı karşı saldırımızın 30 yıldır süren işgale, adaletsizliğe bir son vereceğine inanıyorum. Başarılı karşı saldırıdan dolayı tüm ulusumuzu tebrik ediyorum” dedi.

ÇATIŞMALARA TÜRKİYE'DEN TEPKİLER

Cumhuriyet Halk Partisi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile çatışmalara tepki gösterdi. CHP'nin açıklamasında Azerbaycanlı şehitlere başsağlığı dilendi.

CHP'nin yaptığı açıklama şu şekilde;

Ermenistan tarafından uluslararası hukuka aykırı olarak gerçekleştirilen ateşkes ihlalini ve sivillerin ölümüne neden olan saldırıyı kınıyoruz. Şehit düşen Azerbaycanlı kardeşlerimize rahmet, Azerbaycan halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sosyal medya hesabından çatışmalara şöyle tepki gösterdi;

Azerbaycan’a yönelik saldırılarına bir yenisini ekleyen Ermenistan, bölgede barışın ve huzurun önündeki en büyük tehdit olduğunu bir kere daha göstermiştir. Türk Milleti her zaman olduğu gibi bugün de tüm imkanlarıyla Azerbaycanlı kardeşlerinin yanındadır. Ermenistan'ın tahrikkar saldırganlığı karşısında gerekli ve yeterli bir tepki ortaya koyamayan uluslararası toplum çifte standardını bir kez daha göstermektedir. Yaklaşık 30 yıldır ihmalkar tutumunu sürdüren Minsk üçlüsü de çözüm odaklı davranmaktan maalesef çok uzaktadır. Ermeni halkını, kendilerini felakete sürükleyen yönetimlerine ve onları bir kukla gibi kullananlara karşı geleceklerine sahip çıkmaya davet ederken, tüm dünyaya işgale ve zulme karşı verdikleri mücadelede Azerbaycan’ın yanında yer alma çağrısı yapıyoruz. Bugün yaptığımız telefon görüşmesinde dirayetli ve kararlı duruşuna bir kez daha şahit olduğum Azerbaycan Cumhurbaşkanı kardeşim İlham Aliyev’e ifade ettiğim gibi, Türkiye “tek millet, iki devlet” anlayışıyla, Azerbaycanlı kardeşleriyle dayanışmasını güçlendirerek sürdürecektir.