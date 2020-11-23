Babacan: Dış politika kavgayla, ‘Eyyy’ nidalarıyla olmaz

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin 1. Olağan Yalova İl Kongresi’nde konuştu.

Erdoğan'ın ekonomi ve hukuk alanındaki reform vurgusuna tepki gösteren Babacan, şunları söyledi;

*Biz söylediğimizde ‘bize ders vermeye kalkmayın' diyenler şimdi hukuk diyor. ‘Türkiye 1'den büyüktür' dedik, ‘DEVA Partisi bir kadro hareketidir' dedik. Senelerdir tek adamcılık oynayanlar birden ‘kadro' demeye başladı.

*Biz ısrarla dış politikada kavgayla, ‘Eyyy' nidalarıyla olmaz, ülkenin çıkarları diplomasi ile korunur dedik. Onlar gün aşırı kavga etmeye devam ettiler. Şimdi de çıkmışlar ‘diplomasiyle, siyasetle çözülemeyecek sorunumuz olmadığını düşünüyoruz' diyorlar.

“BATI'YA ÇATAN KENDİLERİ DEĞİLMİŞ GİBİ…”

“Tutuklu yargılanmayı esas haline getiren kendileri değilmiş, yargıya talimat veren kendileri değilmiş gibi bağımsız yargıdan söz etmeye başladılar” diyen Babacan, sözlerini şöyle sürdürdü;

*Avrupa Birliğine, Batı'ya her gün çatan, herkesle kavga eden kendileri değilmiş gibi ‘kendimizi başka yerde değil Avrupa Birliğinde görüyoruz' dediler. Daha birkaç sene önce ‘Bizi Şanghay Beşlisi'ne alın, Avrupa'yı unutalım” diyen kendileri. Avrupa Birliğine ‘Biz yolumuza, sen yoluna' diyen kendileri.

“HEM MİLYONLARCA DOLAR, HEM F-35'LERİ HEM DE S-400'LERİ KAYBET…”

*Anlıyoruz, bu U dönüşünü yapacağınızı söylüyorsunuz, 180 derece döneceğinizi söylüyorsunuz da; sizin bunca zamandır Avrupa'yla, Avrupa Birliğiyle, NATO'yla, Batıyla yaptığınız kavgalar sebebiyle bu milletin sırtına yüklenen maliyet ne olacak?

*S400 füzelerine milyarlarca dolar para verdiniz, kullanamıyorsunuz. F35 savaş uçaklarına milyarlarca dolar para verdiniz, onları da alamadınız. Hem milyarlarca doları kaybet, hem F35'leri kaybet, hem de S400'leri…

“UMUDUNU YİTİREN GENÇLERİMİZE AÇIKLAMA BORCUNUZ VAR”

Hükümetin, ekonomideki, dış politikadaki, güvenlik politikalarındaki ‘yanlışlar' için bir açıklama yapması gerektiğini söyleyen Babacan, şu ifadeleri kullandı;

*Bu büyük ülke, sizin deneme tahtanız değil. Bu ülke sizin deney laboratuvarınız değil. Bu ülkenin vatandaşları kobay değil. Ekonomide akıl dışı bir tez uygulayıp iki yılda memleketi batırın, dış politikada bir Şanghay Beşlisi deyin, bir Avrupa Birliği'ne dönün…

*Bedeli millet ödüyor. Metot bu: dene-yanıl… Ekonomide dene yanıl, dış politikada dene yanıl, güvenlik politikalarında dene yanıl. Peki bu yanlışlarınızın maliyeti konusunda hiç açıklama yapmayacak mısınız?

*Yanlış adımlarınız sonucunda yoksullaşan vatandaşlarımıza, umudunu yitiren gençlerimize, en azından bir açıklama borcunuz var.

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