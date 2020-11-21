Babacan: Erdoğan ittifak bozulur kaygısıyla ortağının suça sahip çıkmasına ses çıkarmıyor

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin 1. Olağan Kastamonu İl Kongresinde konuştu.

“CUMHURBAŞKANI'NDAN BİR SES DUYDUNUZ MU?”

Organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı’nın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na hakaret ve tehditlerde bulunmasının ardından Cumhurbaşkanı'ndan konuya ilişkin açıklama gelmemesini eleştiren Babacan, şunları söyledi:

* Suçluluğu mahkemelerce sabit bulunmuş bir suç örgütü yöneticisi bir siyasetçiyi tehdit etti. Çok ağır hakaretlerde bulundu.

* Her konuda hemen anında açıklama yapan Cumhurbaşkanı'ndan bir ses duydunuz mu?

* Çok değil, yedi sene evvel ‘çeteler dönemi, mafya dönemi bitmiştir' diyen Cumhurbaşkanı, bugün illegal yapıların suça konu sözlerine tek kelime edemiyor.

* İttifak bozulur kaygısıyla, ortağının suça sahip çıkmasına ses çıkarmıyor.

“TÜRKİYE İLLEGAL YAPILARIN ARKASINA SAKLANAN SİYASETÇİLERDEN BÜYÜKTÜR”

“İllegal yapıların siyaseti dizayn etme çabalarına müsaade etmeyeceğiz” diyen Babacan, “Türkiye, illegal yapılardan da bu yapıların arkasına saklanan siyasetçilerden de büyüktür. Suç örgütlerinden, illegal yapılardan, ülkemizi 90'lı yıllara döndürmek isteyen karanlıktan ‘korkma Türkiye' diyoruz” açıklamasında bulundu.

“SANKİ SADECE CEZA KESMEK İÇİN GENELGE ÇIKARMIŞLAR”

Babacan, salgınla mücadele konusunda da hükümetin politikalarını eleştirdi.

Babacan, şu ifadeleri kullandı:

* Salgınla mücadelede sırf önlem aldık demek için sonuç getirmeyecek bir genelge yayınladılar.

* Salgınla mücadele etmek için değil de sanki sadece ceza kesmek için genelge çıkarmışlar.

* Biz size önlem alın dediğimizde, milletimize ceza keserek kasayı doldurmanız için önlem alın demedik. Halkın sağlığı için önlem alın dedik.

* Bir Bilim Kurulu üyesi çok enteresan bir açıklamada bulundu: ‘Vaka sayılarını biz de bilmiyoruz, Kurula gelmiyor' dedi. Bilim Kurulu tavsiye üretecek, hükûmete doğrusunu söyleyecek.

“BİLİM KURULU'NDAN VERİLER SAKLANIR MI?”

Babacan, “Verilerle oynamaya TÜİK'ten alıştılar da, görüş oluşturan Bilim Kurulu'ndan veriler saklanır mı? Sırf bu salgınla mücadele etmek için oluşturduğunuz Bilim Kurulundan, oradaki bilim insanlarından gerçekleri saklayamazsınız” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

“DEVLETİN SAĞ CEBİNİ DE, SOL CEBİNİ DE, ARKA CEBİNİ DE BOŞALTTILAR”

“Hazineyi boşaltıp, ülkeyi borç batağına soktukları için ekonomik önlem de alamıyorlar” diyen Babacan, “Gelişmiş ülkeler gibi ‘siz yeter ki sağlığınızla ilgilenin' diyerek vatandaşımıza hibeler, destekler veremiyorlar. Çünkü daha salgın ortada yokken devletin ceplerini boşalttılar. Devletin sağ cebini de, sol cebini de, arka cebini de boşalttılar” açıklamasında bulundu.

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