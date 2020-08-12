Babacan, Erdoğan’la yaşanan IMF tartışmasına son noktayı koydu!

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan İYİ Parti lideri Meral Akşener ile yaptığı görüşme sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

BAHÇELİ’NİN ELEŞTİRİLERİNE CEVAP VERDİ

Bahçeli'nin IMF konusunda kendisine yönelik eleştirilerine yanıt veren Babacan, “Biz yeni bir siyasi tarz, siyasi üslup inşa ediyoruz. Bugünkü açıklamanın, o tarzda bir üsluba direkt cevap verme konusunda da açıkçası çok olumlu bakmıyoruz.

Biz tamamen vatandaşlarımızın sorunlarını iyi tahlil ve analizle meşgulüz. Halkımızın gerçekten hissettiği sorunlar nedir diye bakıyoruz. Ve bu sorunlara da çözüm üretmenin gayreti içerisindeyiz” açıklamasında bulundu.

IMF İLE İLGİLİ ÇARPICI AÇIKLAMA

Babacan, Erdoğan ile aralarında yaşanan ‘IMF' tartışmalarına yönelik çarpıcı açıklamalarda bulundu. O yılların basın arşivlerinde her şeyin açık bir şekilde ortada olduğunun altını çizen Babacan, şunları söyledi;

*Hem de kurumların yaptığı resmi açıklamalara bakarsanız yine konu çok açık ortada. Biliyorsunuz 2008-2009 küresel krizinden sonra Uluslararası Para Fonu'nu ve diğer uluslararası finans kuruluşlarının kaynak ihtiyacı ortaya çıktı. Ve ‘ilerde muhtemel daha fazla kaynak ihtiyacı olabilir' gerekçesiyle yeni mekanizmalar oluşturuldu.

*Bu mekanizmaların oluşturulmasında biz aktif olarak, Türkiye olarak işin içindeydik. O mekanizmaların oluşturulmasında arkadaşlarımızın da önemli katkısı vardır.

“TÜRKİYE IMF'YE BU RAKAMI KULLANDIRMADI”

Daha büyük olası krizlere karşı oluşturulan kaynak hazırlığına Türkiye'nin de katkıda bulunduğunu belirten Babacan, sözlerini şöyle sürdürdü;

*Nasıl katkıda bulundu? Bizim Merkez Bankamızla Uluslararası Para Fonu (IMF) arasında yapılan bir protokolde, ihtiyaç duyulması halinde 5 milyar Dolar'a kadar bir kredinin, Uluslararası Para Fonu'na kullandırılabileceği ile ilgili bir sözleşme yapıldı.

*Bu zaten web sitelerinde olan, o günkü bütün resmi kayıtlarda olan bir konu. Ancak daha ileriki aşamalarda bir ihtiyaç oluşmadığı için Türkiye bu rakamı uluslararası para fonuna kullandırmadı.

*Çünkü ihtiyaç olmadı. Ama ‘ihtiyaç olsa biz bunu kullandırırız, biz bu 5 milyar Dolar'ı vermeye hazırız' diye sözleşme imzaladık. Bu çok açık bir konu.

“'İÇİ BOŞ' BİR TARTIŞMA”

‘IMF'ye borç verildi mi, verilmedi mi?' üzerinden ‘içi boş' bir tartışma yaşandığını dile getiren Babacan, “Biz bir kredi limiti açtık, bir kredi sözleşmesi bir bakıma imzaladık, bir protokol imzaladık Türkiye olarak. ‘İhtiyacınız olursa bunu 5 milyar Dolar'a kadar sağlarız' dedik. Ama ihtiyaç olmadığı için bu rakam kullanılmadı.

Ama böylesine bir rakamı, 5 milyar Dolar o günün rakamıyla, Türkiye'nin sağlamaya hazır olması, Türkiye'nin o günkü bu gücü kendinde görmesi ve uluslararası camianın da Türkiye'de bu gücü görmesi o gün adına olumlu bir gelişmedir açıkçası. Açılmış ama kullanılmayan bir kredidir, özü budur” dedi.

IMF TARTIŞMASINDA NELER YAŞANMIŞTI?

Babacan’ı IMF üzerinden eleştiren Erdoğan, “IMF bizden 5 milyar dolar istedi. O zamanki bakan ‘bu borcu verelim mi?' dedi. ‘Verelim' dedim. Bugün borcu alan yarın talimat alır. Şimdi parti kurmuş bize ekonomi dersi veriyor. Önce bunu bir defa herkesin görmesi gerekiyor” demişti.

Babacan sosyal medya hesabından Erdoğan'a yanıt vererek, “Sayın Cumhurbaşkanı’nın tespitine katılıyorum. Ekonomi yönetimini teslim ettiğimde Türkiye, IMF’ye borç verebilecek güçteydi. Fakat bugün maalesef IBAN verip halktan yardım isteyen bir yönetim var” yanıtını vermişti.