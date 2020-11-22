Babacan’dan Erdoğan’a ‘Avrupa’ göndermesi: Biraz yavaş

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan partisinin 1. Olağan Yozgat İl Kongresine katıldı. Babacan kongrede yaptığı konuşmasında AKP Hükümetin enflasyon rakamlarını gizlediğini söyledi.

Merkez Bankasının 130 milyar dolarlık rezervinin 2 yılda bitirildiğini ifade eden Babacan, “Merkez Bankası şu anda piyasaya 44 milyar dolar borçlu. Bu 2-3 kişinin kötü yönetiminin sonucu. Çarşı, pazar enflasyonuna bakıyoruz. Devletin açıkladığına değil. Devlet ne açıklıyor, yüzde 10-12. Gerçek enflasyonu siz sokakta görüyorsunuz yaşıyorsunuz. Emekliye, memura, sabit gelirliye zamları neye göre yapıyorlar. Açıkladıkları makyajlı enflasyona göre yapıyorlar. Oysa gerçek enflasyon almış başını gitmiş. TÜİK binasına adeta bir makyaj odası kurdular. Orada rakamları istedikleri gibi boyuyorlar, süslüyorlar, püslüyor servis ediyorlar” dedi.

Babacan, hükümet tarafından son 2 haftada yapılan açıklamaların 8 aydır yaptıkları uyarılar sonucunda yapıldığını ileri sürdü.

“MAFYALARIN, ÇETELERİN KOL GEZDİĞİ BİR DÖNEM”

Türkiye’nin ekonomisinin kötü olmasının birçok sebebi olduğunu belirten Babacan, en büyük nedenin ise hukukun çiğnenmesi olduğunu söyledi. Hukukun çiğnenmesinin hükümet tarafından alışkanlık haline getirildiğini vurgulayan Ali Babacan, şunları söyledi;

*Mafyanın, çetelerin, karanlık güçlerin kol gezdiği, Cumhurbaşkanının desteğiyle mahkemelerin Anayasaya uymadığı bir dönemde şu anda çıkmışlar hukuk reformundan bahsediyorlar. 5 adım geri 1 adım ileri yürümeye başladılar. İnsan hakları eylem planı hazırlığı yaptıklarını söylüyorlar.

*Bal bal deyince ağız tatlanmıyor. Hukuk hukuk deyince insan hakları ihlalleri durmuyor. Mesele insan hakkı ama ekonomik paydaşlarıyla konuşacağız diyorlar.

*Bu ne demek, ekonomi dibe vurunca ancak akılları başlarına geldi demek. Bu ülkenin petrol kaynakları, doğal gaz kaynakları olsa, ekonomiyi hazırı satarak, parasını yiyip dağıtarak yönetseler, akıllarına insan hakları gelmeyecek.

“REFORMLARDAN ÖNCE ADALETİN YAKASINDAN DÜŞÜN”

Cumhurbaşkanına çağrıda bulunan Ali Babacan, bir kaç basit açıklamayla ülke gündeminin rahatlayacağını belirterek, şunları söyledi;

*Hakimlere ve savcılara sesleneceksiniz. Ve diyeceksiniz ki, size gelen hiç bir pusulaya ya da talimata göre hareket etmeyin. Ey hakim ve savcılar, aracıların tehdit ve teşviklerine de kulak asmayın. Evrensel hukuk kurallarına uyun.

*Anayasaya bağlı kalın, yasalara uyun, vatandaşın hakkını da devlete karşı koruyun. Vicdanınız rahat olsun. Yargı mensuplarına diyeceksiniz ki, benden de size artık bir talimat gelmeyecek. Rahat olun rahat bir nefes alın. Sonra da tüm hakim ve savcıların telefonlarını rehberinizden sileceksiniz.

*Sileceksiniz ki eski huylar tekrar depreştiğinde şunu bırak, şunu tutukla diyemeyesiniz. Yapılacak samimi bir açıklamayla bu ülkenin sorunlarının yarısını çözersiniz. Bakan kayboldu gitti koltuk boş kaldı. Boş koltuk görüntüsü bile yasayı rahatlattı.

*Hemen arkasından kolluk kuvvetlerine deyin ki, artık işkence biz ceza yöntemi olarak kullanılmayacak arkadaş. İşkence yapan her kimse ağır şekilde cezalandırılacak. Önce siz bunlarla başlayın reform arkadan gelir. Önce hükümet samimi olarak adaletin yakasından bir düşsün sonra da sadece ekonomik haklar değil tüm haklar vatandaşımızın lehine işlemeye başlayacaktır.

“HIZLI BİR U DÖNÜŞÜ”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AB’ye karşı sert tutumundan birden vazgeçtiğini ve ılımlı mesajlar vermeye başladığını ifade eden Ali Babacan, “Ekonomiyi batırdıklarını anlamaya başlayınca, Avrupa Birliği'nden söz etmeye başladılar. Pabuç pahalı tabii. Senelerce “Eyy Batı“ diyerek ülkeyi içe kapattılar. Bu konuda da sözümüze geliyorlar. Lafta kopya çekmeye devam ama icraatta bir şey yok. O kadar hızlı bir U dönüşü ki bu yetişebilene aşk olsun. Biraz yavaş. Peşinizde bol bol yandaş gazeteci, bolca troll, pelikan melikan çeşitli kuş sürüleri var. Hızlı manevra yaptığınızda virajı alamayıp sağa sola savruluyorlar” diye konuştu.

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