Babacan’dan Halk TV ve TELE 1’e verilen cezaya tepki!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi İlhan Taşcı, TELE 1 ve Halk TV'ye verilen cezaları sosyal medya hesabından duyurmuştu. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, iktidarın hoşuna gitmeyen ne varsa yasaklamasının Türkiye'ye ve demokrasimize zarar verdiğini dile getirdi.

“BU KARARA KARŞI BASIN ÇALIŞANLARININ YANINDAYIZ”

Babacan sosyal medya hesabından kararı eleştirerek, “Halk TV ve TELE1 ile ilgili alınan ekran karartma kararı keyfidir. Basın ve ifade özgürlüğüne karşı alınmış olan bu karara karşı basın çalışanlarının yanındayız. İktidarın hoşuna gitmeyen ne varsa yasaklaması Türkiye’ye ve demokrasimize zarar veriyor” ifadelerine yer verdi.

TAŞÇI, “İZLEYİCİLER 5 GÜN BOYUNCA SİYAH EKREN GÖRECEK” DİYEREK DUYURMUŞTU

RTÜK üyesi İlhan Taşcı, kararı şu şekilde duyurmuştu:

* RTÜK kararı uyarınca TELE 1 ve Halk TV'nin ekranı 5 gün boyunca tamamen karartılacak! Belgesel, müzik dahi yayınlanamayacak İzleyiciler 5 gün boyunca yalnızca siyah ekran görecek.

KONURALP, “SİYASİ İRADENİN MEYDANDAKİ ÇARESİZLİĞİNİN SOMUTLAŞMIŞ HALİDİR” DEMİŞTİ

Bir diğer RTÜK üyesi Okan Konuralp de, “RTÜK, bugünkü toplantısında Halk TV ve TELE 1'e oy çokluğuyla 5 gün ekranlarını karartma cezası verdi. Kararlar basın ve ifade özgürlüğüne yönelik ağır bir müdahale olduğu kadar siyasi iradenin medyadaki çaresizliğinin de somutlaşmış halidir” açıklamasında bulunmuştu.